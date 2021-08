Visa pour l'image : une 33e édition pour confirmer que « la planète ne s'est pas arrêtée de tourner »

Alors que l'an dernier, le festival Visa pour l'Image* avait dû s'adapter à un contexte Covid particulièrement complexe en restreignant le nombre de lieux d'expositions, en supprimant les soirées de projections et en diffusant du contenu sur internet, les conditions reviennent presque à la normale pour l'édition 2021, qui se déroulera du 28 août au 26 septembre à Perpignan.

Vingt-cinq expositions seront donc accrochées dans tous les sites habituels de la ville, et les soirées dédiées aux projections sont rétablies au sein de leur lieu habituel, le Campo Santo.

En revanche, les retransmissions de ces projections, qui se déroulaient normalement en direct sur la place de la République, seront systématiquement diffusées avec 24 heures de décalage au théâtre municipal. Quant aux conditions d'accueil, et notamment de jauge, elles sont attendues ce vendredi, veille de l'ouverture du festival.

« Côté participation, on attend un festival plus important que l'an dernier, mais il n'y aura pas d'Américains, là-bas on considère que l'Europe est un nid à Covid. Il n'y aura pas d'Anglais non plus » explique Jean-François Leroy, directeur de Visa pour l'Image.