Comment Nombre7 casse les codes de l’édition

Basé sur un modèle d'autoédition favorisant la publication de centaines d'auteurs, Nombre7 s'est offert, en 2022, le groupe parisien Aparis, entité comptant cinq maisons d'éditions (Edilivre, Publibook, Société des écrivains, Connaissances et Savoirs, Mon petit éditeur). Cette reprise marque une nouvelle étape dans la croissance déjà soutenue du groupe nîmois.

« Depuis 2019, Nombre7 avait des projets de croissance externe, et en apprenant que le groupe Aparis, Graal de l'édition alternative, était en redressement judiciaire, nous nous sommes positionnés pour la reprise, contextualise l'éditeur nîmois Christophe Lahondès. Notre offre, en cohérence éditoriale avec la maison parisienne, a séduit et le rachat a été validé pour un montant de 150.000 euros en incluant 125.000 euros de droits d'auteur dus. Nombre7 dispose désormais d'un catalogue de plus de 35.000 titres et 20.000 auteurs. Les cinq maisons d'éditions qui ont été intégrées vont bénéficier des mêmes prérogatives en termes de stratégies de production, de distribution et de relations avec les libraires. Le chantier est ambitieux car nous voulons appliquer à l'ensemble des marques les spécificités de notre modèle qui sont à l'origine de notre succès ».

Une maison à compte d'éditeur

Créé en 2012 sur un modèle de fonctionnement en circuit court pour garantir une rémunération optimale à chaque acteur de la chaîne, Nombre7 a franchi un premier cap en 2017, avec l'arrivée de Gilles Arnoult. Ce nouvel associé de Christophe Lahondès, spécialiste du marketing numérique et de la gestion de données, a transformé le modèle en mettant en place une plateforme technologique à destination des auteurs. Objectif : donner l'opportunité à des auteurs, qui n'auraient eu aucune chance d'être retenus ou même lus par des maisons d'éditions traditionnelles, de pouvoir accéder à un public de lecteurs, de se faire éditer, diffuser et distribuer.

« Gilles Arnoult a apporté à Nombre7 une dimension de compte d'éditeur, explique Christophe Lahondès. La maison prend en charge l'ensemble des frais de publication, permettant ainsi aux auteurs de bénéficier d'un travail éditorial complet sur leurs ouvrages, du traitement des livres à leur référencement dans l'ensemble des librairies et à leur promotion. La numérisation permet également de poursuivre l'engagement écoresponsable que j'ai pris depuis la création de Nombre7. A l'époque, on m'avait pris pour un fou alors que c'est juste une question de bon sens : nous ne lançons la production d'un livre que si la commande est validée, zéro livre jeté ! Quant aux auteurs, ils peuvent accéder aux détails des ventes de leurs ouvrages en temps réel et demander à tout moment le paiement de leurs droits. Nous sommes les seuls à proposer cela. »

Une nouvelle matrice numérique

Depuis cinq ans, Nombre7 affiche une progression annuelle de l'ordre de 30%, avec un chiffre d'affaire de 180.000 euros en 2017, qui a bondi à 500.000 euros en 2021. Pendant la pandémie, les ventes en librairies ont été multipliées par six : la maison a clôturé l'année avec 110.000 exemplaires vendus par un réseau de 5.000 librairies et le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 devrait avoisiner les 1,2 millions d'euros. Avec l'acquisition d'Aparis, l'éditeur table sur un prévisionnel 2023 de 2,2 millions d'euros.

« Avec ses six maisons d'éditions, le groupe acte plus que jamais son intention de favoriser la pluralité culturelle et de répondre aux besoins croissants des auteurs d'être mieux représentés sur les nouveaux médias et les réseaux sociaux, projette l'éditeur. Nous allons d'ailleurs investir dans de nouvelles procédures en matière de site internet et de logiciel. Dans un premier temps, une nouvelle matrice numérique va être développée pour Edilivre, maison phare d'Aparis, puis nous fusionnerons le process avec les autres maisons d'éditions. »

« Faire bouger les lignes »

Pour améliorer la visibilité et la notoriété des auteurs, Nombre7 travaille conjointement avec des agences de communication spécialisées dans le monde littéraire. L'éditeur a aussi mis en place des partenariats avec des distributeurs.

Dans les locaux nîmois et parisien, l'équipe de 22 collaborateurs assure l'animation événementielle et promotionnelle des auteurs, comme des master-class avec des experts en gendarmerie scientifique pour les auteurs de polars. Nombre7 prévoit également d'organiser, l'automne prochain, les premières Assises nationales de l'édition alternative.