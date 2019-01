Guide Michelin 2019 : 3 nouvelles étoiles dans l'ex-LR

C'est une année record pour cette édition 2019, puisque le Guide Michelin annonce 75 nouvelles tables étoilées, dont 68 établissements labellisés par une première étoile. Sur le territoire de l'ancien Languedoc-Roussillon, trois chefs accèdent à cette récompense (avec le restaurant Le Cénacle à Toulouse) :

Il n'y a pas de nouvelle deuxième étoile dans l'ex-LR, malgré des espoirs pour Jérôme Nutile à Nîmes ou Lionel Giraud de la table de Saint-Crescent (11). Gilles Goujon de l'Auberge du vieux Puits à Fontjoncouse (11), reste le chef étoilé trois étoiles de la Région.

Surprise pour le chef Sébastien Bras, qui a appris dimanche soir que sa table du Suquet à Laguiole (12), était de retour au sein du Guide Michelin avec deux étoiles. Il s'est étonné de cette décision soudaine dans un communiqué.

"Le 20 septembre 2017, nous avons demandé au guide Michelin à ne plus paraître dans leurs éditions, et ce, dès 2018. Notre requête a été acceptée puis effective. Aussi, nous avons appris avec étonnement que nous réapparaissons dans le guide 2019 (avec 2 étoiles). Cette décision contradictoire nous laisse dubitatifs, même si, de toute façon nous ne nous sentons plus concernés ; ni par les étoiles ; ni par les stratégies du guide. J'ai exprimé ma position l'an passé et suis toujours dans le même état d'esprit ; avec encore et toujours la confiance de nos clients."