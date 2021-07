L’Hôtel Richer de Belleval, point alpha des visites touristiques

C'est une vitrine d'un genre exceptionnel que s'est offert le groupe GGL Helenis en injectant plus de 16 millions d'euros dans la réhabilitation d'un haut lieu patrimonial montpelliérain : l'Hôtel Richer de Belleval.

De son côté, le groupe Château-Pourcel a, lui, mis sur la table près de 3 millions d'euros pour redonner vie au Jardin des Sens, mythique restaurant gastronomique montpelliérain.

Inauguré en juin dernier, le bâtiment de caractère, entièrement réhabilité par l'Atelier d'Architecture Philippe Prost, se veut un lieu d'excellence.

Nouvel écrin incontournable au cœur de l'écusson montpelliérain, l'Hôtel Richer de Belleval accueille désormais un Hôtel Relais & Château, un bistrot et un restaurant gastronomique ainsi qu'une fondation d'art. Des prestations exceptionnelles qui enrichissent l'offre haut de gamme de Montpellier tout en assurant au groupe GGL une belle visibilité.

« Je ne suis pas montpelliérain mais racheter l'ancienne mairie de Montpellier est symbolique concède Thierry Aznar, président de Helenis. En tant que promoteur immobilier, je suis avant tout un bâtisseur de neuf : j'aurais pu transformer le lieu en appartements, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Avec des chambres et une fondation, je ne recherche pas la rentabilité. Je me suis laissé guider par la beauté du lieu, de ses vieilles pierres. Il y a de l'excitation et de la fierté à porter cette réhabilitation. »

Avec 15 chambres et 5 suites, toutes décorées différemment par Christian Collot, l'hôtel diffuse un art de vivre à la française qui promet de séduire la clientèle, hexagonale ou internationale (hors crise sanitaire, Montpellier accueille en moyenne 35% de visiteurs étrangers chaque année).

Gérants de l'hôtel, les frères Pourcel misaient justement beaucoup sur la clientèle internationale, notamment asiatique et américaine. Il leur a donc fallu revoir leur copie en démarrant avec des touristes français, voire européens.

Côté gastronomie, la perspective d'une renaissance du « Jardin des sens », avec à la clé une cuisine étoilée, est un message très fort envoyé à la clientèle.

Entretenant depuis toujours un lien très fort avec la ville (jusqu'en 1975, de nombreux montpelliérains se sont mariés dans sa salle de mariage), l'hôtel Richer de Belleval a été pensé pour conserver ce lien au public.

Ainsi l'espace d'exposition, qui donne sur la cour du palais, est en accès libre pour « réconcilier le public avec le monde de l'art contemporain » avance Numa Hambursin, ancien directeur artistique de la fondation GGL Helenis.

« Une impulsion forte a été donnée avec une première exposition qui va durer 6 mois explique Thierry Aznar. Ensuite nous passerons la seconde vitesse avec l'ambition de réussir à conserver ce caractère exceptionnel. Mais notre rôle sera aussi de sortir des

murs et d'irriguer l'écusson, en initiant par exemple un parcours dont l'hôtel serait le point alpha. Nous travaillons également avec la métropole et l'office de tourisme pour tisser des liens avec Arles ou Sète et proposer à un public averti et aguerri, un parcours plus vaste sur l'art contemporain. »