L’Hôtel Richer de Belleval, manifeste artistique

Après trois ans de travaux, le désolant spectacle d'un bâtiment tombant en déliquescence sur l'une des plus belles places de Montpellier, La Canourgue, fait place à un édifice majestueusement réhabilité : l'Hôtel Richer de Belleval.

Le lieu accueille désormais un hôtel Relais & Château, le bistrot et le restaurant gastronomique des frères Pourcel, ainsi que la fondation GGL Helenis.

L'hôtel Richer de Belleval est indissociable d'une histoire multiséculaire prenant vie au XVIIe siècle, avec un conseiller à la cour des comptes de Montpellier, Charles de Boulahaco, qui fait bâtir son hôtel sur la place très convoitée de la Canourgue.

Les propriétaires successifs, héritiers de Pierre Richer Belleval (botaniste, fondateur du jardin des plantes de Montpellier) aménagent le bâtiment en haut lieu de sociabilité avant qu'il ne soit racheté en 1816 par la municipalité pour abriter l'hôtel de ville. Il devient ensuite, pendant 35 ans, une annexe du palais de justice (le tribunal des prud'hommes) avant de tomber en désuétude.

« Je suis amoureux depuis toujours du patrimoine montpelliérain mais lorsque je suis entré pour la première fois dans ce lieu qui est un millefeuille historique, j'ai été saisi par son état de délabrement : on marchait sur les cadavres de pigeons et de rats crevés, toutes les sculptures étaient abîmées, les peintures écaillées. L'endroit allait arriver à son point de non retour, raconte l'ancien directeur artistique de GGL Helenis, Numa Hambursin, nommé depuis à la tête du MO.CO (entité tricéphale réunissant un centre d'art contemporain, un lieu d'exposition et l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts). »

Mais en 2015, la ville décide de vendre l'hôtel. Le groupe GGL Helenis remporte l'appel d'offres avec une proposition associant la Fondation d'entreprise GGL Helenis et le groupe Château-Pourcel.

Le budget de réhabilitation du promoteur immobilier, estimé à 13 millions d'euros, sera allègrement dépassé, avoisinant les 17 millions d'euros.

Reconnu pour ses propositions exigeantes, éclectiques et parfois spectaculaires dans la nef du Carré Ste Anne dont il a assuré la direction artistique pendant près de sept ans, Numa Hambursin se voit donc chargé de donner un nouveau souffle artistique à ce lieu hors normes, avec un budget de 800 000 euros attribué par Helenis.

« Généralement, lorsqu'on évoque le mot fondation, on entend un vaste cube blanc dans lequel on met de grandes expositions ironise Numa Hambursin. Récemment, je suis allé visiter la Bourse de commerce de Paris (fondation Pinault, ndlr) : c'est sublime, jusque dans la perfection des détails. On sent que politiquement, c'est très élaboré mais le côté prescripteur me dérange ; ce doit d'ailleurs être un cauchemar d'y être commissaire d'exposition ! Ici, il fallait inventer autre chose, se placer dans un temps qui n'est pas celui de l'événement mais de l'Histoire, en faisant dialoguer art ancien et art contemporain. Habituellement, l'art contemporain est mis en rupture pour choquer (rf plug anal de la Place Vendôme) ou créer un décalage (Versailles). J'ai voulu prendre la posture inverse, d'autant que ce bâtiment a un lien très fort avec les montpelliérains. Je suis donc allé chercher des artistes qui comprennent les enjeux de l'Histoire et s'inscrivent dans une œuvre pensée pour des siècles. Avec en toile de fond la notion de chef d'oeuvre : comment faire pour mettre un artiste dans les conditions de réalisation d'une œuvre pérenne ? Les cinq artistes ont travaillé à partir des thèmes intemporels universels : l'amour, la mort, le sacré, l'histoire, la transcendance. »