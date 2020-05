Post-Covid : « L’entreprise doit apprendre à fonctionner en toile d’araignée, souple et qui résiste au vent »

Quel conseil général donneriez-vous aux dirigeants d'entreprises qui doivent aujourd'hui affronter les conséquences économiques de la crise liée au Covid-19 ?

Ophélie Laboury-Barthez : « Le premier conseil que je peux donner, c'est de capitaliser sur l'expérience qu'on a... Mon regard est un peu biaisé car chez Myriagone, nous observons les sociétés en hyper-croissance, ce qui est en soi une situation de crise pour une entreprise. On peut d'ailleurs faire des parallèles importants avec cette crise sanitaire : on retrouve ainsi les caractéristiques des tensions sur les capacités d'apprentissage, sur l'identité de l'entreprise - qui elle est, sa raison d'être, ses valeurs -, sur les modalités d'organisation, sur la performance... Il faut d'abord assumer ces tensions notamment chez le chef d'entreprise, c'est normal qu'elles soient là. Ensuite, il faut travailler sur la culture d'entreprise et la croissance car ce sera un levier pour passer le cap. Il va y avoir un temps pour construire ou reconstruire la gouvernance de l'entreprise. Autre point crucial : mettre en place une stratégie de légitimité de cette gouvernance et donc de l'entreprise. »

Concrètement, comment l'entreprise...