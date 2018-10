Sandrine Raynard, nouvelle directrice de cabinet à Béziers Méditerranée

Sandrine Raynard est la nouvelle directrice de cabinet de Frédéric Lacas, le président de l'Agglomération Béziers Méditerranée (17 communes et un peu plus de 124 000 habitants). Elle succède à Matthieu Reynier, qui était arrivé en 2014 au lendemain de l'élection de Frédéric Lacas à tête de cette collectivité et était parti en septembre dernier.

Sandrine Raynard, qui prendra ses fonctions le 12 novembre prochain, était, jusqu'en août 2018, directrice de cabinet du président du Conseil Territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Diplômée d'un DEA Ingénierie des organisations économiques de l'Université d'Aix-Marseille III, et d'un DESS Droit, économie et gestion des collectivités territoriales, Sandrine Raynard a été directrice de la communication Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône de 2002 à 2007, puis collaboratrice parlementaire du député de la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône Bernard Reynès de 2007 à 2009.

Entre 2009 et 2015, elle prend la gérance d'une société de conseil et élaboration de stratégies de communication pour des collectivités locales. Elle rejoint le cabinet du Président du Conseil Territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon de 2015 à 2016 en qualité de responsable de la communication.