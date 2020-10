Hommage à Samuel Paty : les caricatures de Charlie Hebdo projetées sur les Hôtels de Région à Montpellier et Toulouse

A la nuit tombée, entre 18h et 21 h le 21 octobre, les deux Hôtels de Région à Montpellier et Toulouse se sont tristement vêtus des projections des caricatures de Charlie Hebdo. C'est ainsi que la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, avait décidé de rendre hommage au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine.

Six dessins, dont le célèbre "C'est dur d'être aimé par des cons" de Cabu, qui ont tourné en boucle pour dire et redire les valeurs de la République, et défendre la liberté d'expression et la liberté de conscience. Une initiative qualifiée de « courageuse » par beaucoup.

« Il ne peut y avoir d'arrangement avec la laïcité »