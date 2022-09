Les grands chantiers de la rentrée de Michaël Delafosse, à Montpellier

Si le Président de la République parle de guerre, le maire de Montpellier et président de la Métropole, lui, se dit « à l'offensive sur tous les sujets »...

« On nous annonce une rentrée terne et difficile, déclare Michaël Delafosse (PS), le 9 septembre, lors d'une conférence de presse de rentrée. Oui, les temps sont difficile, avec l'inflation ou la crise de l'énergie, mais seul le volontarisme, l'action comptent.

Alors que les prix de l'électricité et du gaz flambent comme jamais, les enjeux énergétiques font évidemment partie des grandes préoccupations des élus. Michaël Delafosse l'a clairement dit : « Contrairement à beaucoup de collectivités, nous ne fermerons pas les piscines... Il faut aller chercher des marges de manœuvre de tous les côtés. Nous travaillons à un plan sobriété qui sera prochainement délibéré ».

Mais l'élu a évoqué plusieurs autres grands chantiers à l'agenda de la Ville et de la Métropole.

Des filières à structurer

« Nous devons continuer à structurer nos filières, sur le modèle de la Med Vallée qui doit permettre à la recherche de rencontrer les entrepreneurs et donc l'innovation, qu'elle soit en lien avec les acteurs économiques. Nous continuons aussi d'avancer sur la filière des ICC (industries culturelles et créatives, NDLR) : nous allons répondre à l'appel à projets France Stratégie 2030 sur le volet des ICC afin que Montpellier soit identifié comme un des grands lieux de l'image. Nous sommes légitimes, avec de la formation (les écoles ArtFX, l'ESMA ou l'Université Paul Valéry, NDLR) mais aussi les studios de France Télévisions à Vendargues ou Ubisoft... »

L'élu évoque aussi, et pour la première fois, son ambition de développer à Montpellier une filière énergies renouvelables. Il faut dire que le territoire s'y prête bien, puisqu'il concentre bon nombre d'acteurs, à commencer par EDF Renouvelables qui a récemment installé une grosse partie de ses forces vives sur la capitale languedocienne.

Bientôt, l'agence de développement économique

La création d'une agence de développement économique, annoncée dès le début de son mandat, suit son cours et Michaël Delafosse a annoncé, le 8 septembre lors de la #REF du Medef Hérault Montpellier, qu'elle verra le jour la fin de l'année.

« Elle aura trois enjeux : les coopérations territoriales pour faciliter l'accès au foncier et que les entreprises aient une visibilité de l'aire urbaine, l'accompagnement des entreprises pour éviter "la vallée de la mort", et parce qu'on est au bord du précipice en raison de la conjoncture internationale, l'agence aura le rôle d'accompagner les entreprises sur leur transition écologique en amenant son ingénierie. »

Les dark-stores

Le 6 septembre dernier, Olivia Grégoire, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, avaient invité les collectivités à une concertation afin de trouver des réponses face aux problèmes posés par les dark-stores. Ce dont se félicite l'élu montpelliérain, qui en compte aujourd'hui deux dans sa ville.

« Il faut donner la liberté aux maires de les autoriser ou non, et je les interdirai. Nous travaillons dessus car ces deux dark-stores pourrissent la vie des riverains : nous interviendrons sur les problèmes de troubles à l'ordre public. Tout comme nous continuons de travailler sur les épiceries de nuit qu'on a laissé fleurir partout. D'ailleurs, nous envisageons d'étendre le droit de préemption commercial à l'échelle de la Ville pour réguler le commerce et pour ça, nous allons nous doter d'une foncière commerciale. On ne peut pas faire des villes à l'américaine, sans lien social ! »

Une ville en chantier

« Concernant les nombreux chantiers en cours dans la métropole, je dois d'abord dire que oui, le coût des matières premières flambe mais les nouvelles sont bonnes dans nos marchés publics... L'enveloppe de rénovation de l'esplanade et de la place de la Comédie sera bien de 50 millions d'euros, et non 100, et nous tiendrons les prix, il n'y a pas d'alerte particulière... Quant aux perturbations engendrées par les chantiers, notamment celui de la 5e ligne de tramway, je rappelle que ça fait douze ans qu'il n'y a pas eu de chantier d'une telle ampleur dans la ville ! Nous travaillons sur des corrections en temps réel là où il y a des tensions. »

Et l'élu de se féliciter d'une telle dynamique pour inscrire la métropole dans une trajectoire plus vertueuse : « Jean Jouzel (climatologue, NDLR) m'a dit "s'il y avait un volontarisme partout comme à Montpellier, on aurait peut-être le sentiment d'avoir été entendus" ».

Culture : le musée de l'exil à Montpellier

Outre les ambitions désormais connues de la capitale languedocienne à devenir Capitale européenne de la culture 2028 (un budget dédié de 700.000 euros a été débloqué à cet effet), l'élu rappelle notamment que Montpellier sera le lieu du Musée-institut entre la France et l'Algérie.

« Et au MO.CO, nous aurons une exposition majeure : l'exposition Musée en exil, consacrée aux collections en exil de Santiago du Chili, de Sarajevo, de Palestine. »

Un conseil des résidents étrangers

Favorable à la proposition du droit de vote des étrangers aux élections locales, l'élu montpelliérain vient de lancer le Conseil des résidents étrangers à Montpellier.

« Cette initiative me vaut évidemment une polémique dans le magazine d'extrême droite Valeurs actuelles... Ce conseil des étrangers avait existé sous le mandat d'Hélène Mandroux mais avait été supprimé. L'objectif est d'échanger sur des sujets divers, de demander leur avis sur la cité à ceux qui n'ont pas le droit de vote. C'est une forme inclusive pour leur permettre de participer à la vie de la cité. »

« La France des procédures tue la France des projets »

L'élu s'agace des temps longs des procédures...