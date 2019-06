Montpellier : André Deljarry se positionne en vue des municipales

Après 34 ans d'inscription sur les listes électorales de Juvignac (34), André Deljarry, président de la CCI Hérault, révèle qu'il vient de s'inscrire, au matin du 18 juin, sur celles de Montpellier. Le prélude à une éventuelle candidature aux élections municipales de mars 2020, comme l'indique de longue date la rumeur à son sujet ? S'il ne confirme pas sa décision - "mais je l'ai prise", indique-t-il aussitôt -, André Deljarry entend de toute évidence prendre la tête d'une forte initiative venue du monde économique en vue de cette échéance.

"J'ai de gros dossiers en cours à Montpellier, dont la future Montpellier Business School, et je tiens à être un acteur de ma cité. Les entrepreneurs doivent tous être acteurs de leur histoire économique. A ceux qui se plaignent souvent, je réponds : "Si vous voulez exister économiquement à Montpellier, votez à Montpellier". Les entrepreneurs doivent pouvoir voter pour un projet et pouvoir l'amender. Moi, je me suis mis au cœur du réacteur. Mais si on me demande si je suis candidat, ma réponse est non. Pour le moment, chacun doit rester à sa place, et je ne suis qu'à mi-mandat de ma présidence à la CCI Hérault."