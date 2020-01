Municipales à Perpignan : Louis Aliot (RN) donné vainqueur par un sondage

À un peu moins de deux mois des élections municipales (les 15 et 22 mars prochains), un sondage réalisé par l'Ifop pour La Semaine du Roussillon et Sud Radio prend la température à Perpignan (66). Publiés le 8 janvier, les résultats de ce sondage révèlent un classement assez serré, avec des intentions de vote plutôt orientées à droite malgré une bonne position de la gauche.

En effet, dès le premier tour, le cadre du Rassemblement National (RN) Louis Aliot, qui se présente sans étiquette, remporterait 26 % des suffrages. Il serait suivi par le maire LR sortant Jean-Marc Pujol qui rassemblerait quant à lui 18 % des voix. Celui qui dirige la mairie catalane depuis 2009 avait officiellement annoncé fin novembre sa volonté de briguer un nouveau mandat. Ses motivations : empêcher l'extrême droite de s'emparer de la mairie.

En troisième position, se classerait Agnès Langevine, candidate EELV soutenue par le PS, avec 14,5% des votes. En quatrième place, arrive Romain Grau (LREM) avec 14% des intentions de vote.

Au second tour, Louis Aliot remporterait l'élection avec 29% des intentions de vote, passant devant Agnès Langevine (27%), Jean-Marc Pujol (26%) et Romain Grau (18%). Avec des résultats aussi proches, les jeux ne sont pas encore faits et, pour sa part, l'Ifop précise que la marge d'erreur de ce sondage varie de 2,3 à 3%.

L'Alternative en progression

À gauche, L'Alternative, conduite par Caroline Forgues, représente la surprise de ce classement avec 13,5 % des intentions de vote au premier tour, loin devant Olivier Amiel (4%), ou encore Clotilde Ripoull (7%). L'alliance formée avec La France Insoumise, le Parti Communiste, Génération S. et le NPA pourrait permettre à cette liste citoyenne de tirer son épingle du jeu.

Clairement, cette photographie des intentions de vote, réalisée entre le 30 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 auprès de 747 personnes, dont 497 inscrites sur les listes électorales, révèle une campagne électorale difficile où il n'y a pas réellement de favori. Tous les candidats doivent fournir des efforts pour convaincre l'électorat perpignanais, malgré la forte notoriété dont jouit certains candidats à l'image de Jean-Marc Pujol (92%). La dernière bataille devra donc se faire sur le terrain des propositions, notamment en matière d'emploi, de développement économique, de sécurité et de protection de l'environnement - des thématiques déterminantes dans le choix des électeurs perpignanais.

Pour rappel, le fauteuil de maire de Perpignan est convoité par huit candidats : La liste de gauche L'Alternative conduite par Caroline Forgues, Agnès Langevine (EELV), Romain Grau (LREM), Clotilde Ripoull (sans étiquette), Jean-Marc Pujol (LR), Olivier Amiel (Divers droite), Alexandre Bolo (Divers droite) et Louis Aliot (sans étiquette).