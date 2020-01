Municipales à Nîmes : Jean-Paul Fournier donné en pôle-position par 2 sondages

Le maire sortant de Nîmes (30), Jean-Paul Fournier (LR) est donné favori par deux sondages réalisés par Opinion Way et Ipsos-Sopra Steria commandés à une semaine d'intervalle par Objectif Gard d'une part et La Gazette de Nîmes et France Bleu Gard-Lozère d'autre part.

Donné largement en tête avec 34 % des intentions de vote, l'élu sortant en poste depuis 2001 devance Daniel Richard, le candidat soutenu notamment par EELV et le PS. Il est crédité de 20 % des suffrages si l'élection avait lieu aujourd'hui.

La position de challenger de l'ancien patron de Sephora est d'ailleurs la principale surprise de ces sondages. Traditionnellement fort, le Rassemblement national emmené par Yohann Gillet affiche 19 % des intentions de vote (légèrement en-deçà des résultats obtenus récemment dans la Rome française) tandis qu'Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole notamment soutenu par LaREM et les Centristes, affiche 15 % d'intentions de vote.

À ce jour, sur les huit candidats déclarés, un seul, Yvan Lachaud, a présenté la totalité de sa liste mais aucun prétendant à l'Hôtel de Ville n'a encore présenté son programme.