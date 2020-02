Municipales à Montpellier : Saurel nomme une cadre de SNCF Réseau n°2 de sa liste

Philippe Saurel vient d'annoncer qu'il place Soune Serre (44 ans), responsable de communication à SNCF Réseau, en 2e place de sa liste pour les municipales de Montpellier. Diplômée de Montpellier Business School et de l'University of North Florida aux Etats-Unis, mère de deux enfants, celle-ci est entrée à la SNCF en tant qu'attachée commerciale de fret en novembre 2003, et occupe ses fonctions actuelles depuis 2015.

"J'ai voulu proposer à des citoyens engagés en dehors des partis politiques de me rejoindre. Dans ses prises de position, Soune Serre a toujours soutenu la Ville de Montpellier et son maire. Si je demande à des personnalités de me rejoindre parce qu'elles sont capables de porter et d'incarner mon programme, les valeurs qui font aussi la différence à mes yeux sont l'engagement, la disponibilité et la fidélité", souligne Philippe Saurel.

Philippe Saurel précise que s'il est élu, Soune Serre n'occupera qu'un poste d'adjointe à la Ville de Montpellier, mais pas celui de vice-présidente à la Métropole, "pour éviter que cela soit une pomme de discorde avec le Conseil régional et la SNCF". La principale intéressée rajoute d'ailleurs que les modalités d'un éventuel mandat à la Ville sont toujours en cours de discussion avec SNCF Réseau. De la même façon, Philippe Saurel laisse entendre que Soune Serre ne disposera pas a priori d'une délégation sur la mobilité ou les transports.

"Quand Philippe Saurel m'a proposé de le rejoindre, j'ai accepté car c'est une chance inouïe de participer à des projets de la ville qui me sont chers. Mes fonctions m'ont souvent amenée à travailler avec Philippe Saurel. Je suis ravie de le rejoindre sur cette ligne citoyenne", souligne Soune Serre.

Stéphanie Jannin dans les dix premiers de la liste

En 2014, la place de n°2 sur la liste de Philippe Saurel a été donnée à Stéphanie Jannin, actuellement adjointe et vice-présidente de la Métropole au Développement durable : elle rempilera a priori sur la liste du maire sortant, à une place qui n'est pas connue à ce jour. Philippe Saurel met en avant sa condamnation à 5 000 € d'amende dans une affaire de prise illégale d'intérêt, en décembre 2017, pour justifier ce choix : "Stéphanie Jannin a connu un souci majeur qui nous a fait perdre une circonscription, mais j'ai choisi de lui donner une seconde chance car c'est une personne de qualité. Elle figurera dans les dix premières places de la liste", indique-t-il.

Globalement, Philippe Saurel annonce que dans les 65 noms qui composeront sa liste, un groupe de 21 ou 22 personnalités sera composé de nouvelles têtes. Parmi celles-ci : Jacques Domergue, ex-candidat Les Républicains en 2014 (et exclu de ce parti en 2017).