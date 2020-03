Municipales à Montpellier : Patrick Vignal cible les métiers en tension

Six colistiers et soutiens de Patrick Vignal (candidat LREM-Modem aux municipales), issus du monde de l'entreprise et du commerce, ont présenté son programme économique, le 2 mars, en revendiquant de cumuler plusieurs initiatives qui ciblent les TPE-PME et les jeunes. "Avec10 entrepreneurs, 14 professions libérales, 4 artisans et 28 salariés, cette liste est celle qui regroupe le plus d'acteurs économiques et la plus légitime pour parler de ces sujets", affirme Marie-Thérèse Mercier, associée EY Montpellier et conseillère régionale.

Ramener 2 000 emplois en centre-ville

Une première priorité de Patrick Vignal concerne les métiers en tension. L'une des premières filières visées est le secteur des industries culturelles et créatives (ICC), avec le projet de créer une Cité du cinéma.

"Montpellier doit s'appuyer ses ses filières d'excellence : la recherche à travers l'Université et le projet I-Site, les biotechnologies, la santé, les green techs, etc. Notre ambition est de ramener 2 000 emplois en cœur de ville, en créant par exemple un nouveau quartier d'affaires dans le secteur de l'ex-mairie. Une partie de ces bureaux sera réservée pour une nouvelle Cité du cinéma : le secteur des ICC connaît une croissance de 6 % par an et pourtant les métiers du cinéma et de l'animation sont en tension. Les entreprises de la post-production seront d'abord ciblées, avec un potentiel de 150 emplois, puis celles de la création", poursuit Marie-Thérèse Mercier.

Autre secteur concerné : les métiers du bâtiment. Patrick Ceccotti, vice-président de la CCI Hérault, évoque la création d'une école des métiers d'art du bâtiment et et un cluster de la transition écologique, qui sera mobilisé "pour reconstruire la ville sur la ville et pour la verticaliser, avec des bâtiments rénovés et économes en énergie".

Une agence économique, de Sète à Nîmes

Troisième secteur frappé par la pénurie de main d'œuvre, la santé et les services à la personne. Les TPE-PME de cette filière seront soutenues à travers l'agrément "Territoire zéro chômeurs longue durée", "que la ville n'a jamais sollicité alors qu'elle est éligible", déplore Brigitte Roussel-Galiana, ex-adjointe au maire en charge du commerce. "Il permettra de cibler un territoire de 10 000 personnes, intégrant un quartier en difficulté, où des entreprises se développeront en créant des emplois à moindre coût grâce à ce dispositif", espère-t-elle.

Patrick Vignal entend solliciter d'autres aides existantes, comme celles favorisant la recrutement d'apprentis. "En lien avec la CCI, la chambre des métiers, le CFA et les missions locales, nous voulons créer une journée annuelle de promotion de l'apprentissage, pour faciliter les rencontre entre les TPE-PME qui ont besoin de main d'œuvre, et les jeunes", ambitionne Mahfoud Benali, gérant d'une société d'expertise-comptable.