Municipales à Perpignan : Jean-Marc Pujol et Louis Aliot face à face au 2nd tour

Redistribution des cartes électorales à Perpignan. À la suite du retrait pour le second tour des élections municipales de Romain Grau, candidat LREM, et d'Agnès Langevine, candidate EELV, le duel final pour le fauteuil de maire de la Cité catalane se fera donc entre Jean-Marc Pujol (LR) et Louis Aliot. La même configuration qu'en 2014.

Selon les deux candidats qui se retirent, ce front républicain est la seule solution pour empêcher le cadre du Rassemblement National, qui se présente sans étiquette, de s'emparer de la mairie.

« Aujourd'hui, dans le cadre du second tour des élections municipales à Perpignan prévu le 28 juin prochain, je ne peux me résoudre à voir le Rassemblement National de M. Aliot faire de notre ville un laboratoire de l'idéologie populiste d'extrême-droite comme il l'annonce depuis déjà plusieurs années. [...] Ce parti n'est mû que par le désir d'accrocher une ville de plus de 100 000 habitants à son tableau de chasse », explique Romain Grau dont le retrait est « à [ses] yeux aujourd'hui le seul moyen de faire barrage à M. Aliot ».

"Confiner les ambitions du candidat du RN"

De son côté, Agnès Langevine indique : « Je ne me résous pas plus à voir Perpignan devenir le trophée d'un candidat qui a lancé sa campagne électorale aux bras du raciste Zemmour. [...] J'ai peur de voir les Perpignais.es orienter leur colère et leur rage vers un choix mortel. Celui du déclin de la ville, du repli identitaire et du déconfinement de la haine ».

Romain Grau (13,17 % des votes au 1er tour) et Agnès Langevine (14,51 %), qui ont fait leur annonce avec un jour d'écart, respectivement le 29 mai et le 30 mai, ne nomment à aucun moment Jean-Marc Pujol, maire sortant.

« J'appelle donc tous(.tes) les électeurs(.trices) à user de leur vote pour confiner définitivement les ambitions du candidat du Rassemblement National et à voter pour la liste qui lui reste opposée », a déclaré Agnès Langevine dans son communiqué.

À noter qu'une des colistières de Romain Grau, Josiane Cabanas, a annoncé sur les réseaux sociaux son soutien à Louis Aliot et dénonce « un front républicain anti-démocratique ».

"Ne pas apporter une voix à Louis Aliot"

Pour sa part, la liste citoyenne L'Alternative ! (6,57 % des suffrages au 1er tour), suite à un vote en ligne de ses adhérents, par jugement majoritaire sur la plate-forme « le choix commun », organisé du 28 mai au 30 mai, « invite...