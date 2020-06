Municipales à Montpellier : clap de fin de campagne sur l’écologie

Le 25 juin, pour parler écologie, le candidat Mohed Altrad (aux côtés de ses colistiers et de ses équipes de campagne) a donné rendez-vous aux journalistes pour une ultime conférence de presse sur le parvis de la nouvelle gare Montpellier Sud de France, symbole pour sa colistière Clotilde Ollier (dissidente EELV) « d'une écologie de façade » ou de « grands projets inutiles ». En arrivant à 12 h 30, les colistiers se gaussent en cœur d'une gare effectivement vide. Mais, ironie du sort, à la fin de la conférence, plusieurs trains sont arrivés ou partis de la gare et le parvis fourmille de monde...

Dans ces derniers jours de campagne, les candidats montpelliérains semblent avoir à cœur de confirmer l'axe vert de leur politique. La veille, le candidat PS-PCF-EELV Michaël Delafosse avait reçu la visite du député européen Yannick Jadot, l'occasion pour lui de marteler à nouveau ses engagements en matière d'écologie.

Durant la conférence de presse organisée par Mohed Altrad, ce n'est finalement pas lui qui prend la parole mais ses colistiers du premier tour - « plus durable est la ville, plus elle est juste » - et...