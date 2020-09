Élections sénatoriales : quels enjeux sur l’Occitanie-est ?

Au Sénat, ce sont 178 sièges sur 348 qui seront renouvelés ce dimanche 27 septembre, pour un mandat de six ans. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, cette élection concerne les départements de l'Hérault, du Gard et de l'Aude, la Lozère et les Pyrénées-Orientales ayant déjà voté en 2017. Pour rappel, les sénateurs sont élus par des "grands électeurs" (députés, conseillers municipaux, conseillers départementaux ou conseillers régionaux) qui ont obligation de prendre part au vote.

A l'échelle nationale, un des enjeux est la conservation par Gérard Larcher de son siège de président du Sénat, face à une assemblée majoritairement à droite (128 sénateurs), alors que plus de la moitié du groupe LR est renouvelable lors de cette élection. Face à eux, le groupe PS (le 2e groupe le plus important, avec 69...