La députée Coralie Dubost avec la délégation présidentielle en Chine

La députée LaREM Coralie Dubost, vice-présidente du groupe à l'Assemblée Nationale, compte parmi les 16 personnalités politiques embarquées dans le sillage du Président de la République pour une visite à Pékin et Xi'An, en Chine.

Une Montpelliéraine liée à la Chine

L'Héraultaise entretient des relations particulières avec la Chine. Elle est vice-présidente du groupe d'amitiés France-Chine de l'Assemblée et membre de la France China Foundation.

Surtout, elle fait partie des Young Leaders Chine, un réseau d'échanges entre jeunes Français et Chinois, issus du monde politique et économique. Ce genre de programme est connu pour accélérer des carrières, grâce à la création d'un réseau international influent. Emmanuel Macron et Edouard Philippe y avaient eux-mêmes participé.

À Pékin, Coralie Dubost devrait représenter son groupe parlementaire lors de rencontres avec le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, M.Zhang Dejiang ou le Premier ministre Li Keqiang.

French Tech en Chine

Coralie Dubost participera le 9 janvier, à une rencontre avec la French Tech de Chine, au sein de l'incubateur Soho 3Q de Pékin. La structure devrait ouvrir en 2018 un "French Tech corner", pour "contribuer à l'intégration des entrepreneurs français dans les réseaux tech influents en Chine".

Elle entend profiter de réunions franco-chinoises sur les principaux axes de coopération économiques, pour aborder les problématiques rencontrées par les entreprises locales : accès au marché chinois, import et export.

"Un certain nombre d'entreprises de Montpellier nous ont communiqué leurs problématiques, assure-t-on dans l'entourage de la députée. Il n'y a pas que les entreprises du CAC40 qui commercent avec la Chine."

Pour cette visite, le chef de l'État s'est aussi entouré de grands groupes et de start-ups. En Occitanie, Fabrice Bregier, chief operating officer d'Airbus et Christian Scherer, PDG d'ATR, font partie de cette délégation, tout comme le président de Sigfox, Ludovic Le Moan.

Emmanuel Macron rencontrera à Soho 3Q, les start-ups françaises Aziugo et Ubudu et devrait saluer l'initiative "Forty under forty" (parrainée par Bruno Lemaire) des French Tech Hubs de Chine, qui organise des rencontres entre 20 jeunes talents français et 20 chinois. Une initiative qui n'est pas sans rappeler les enjeux des programmes comme Young Leaders.

Université et échanges

Si Emmanuel Macron entend valoriser les échanges universitaire et a inclus dans sa délégation la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, Coralie Dubost met en avant l'Université Montpellier-Paul Valery, associée à l'IFC de Suzhou depuis 2012 (et dépendant de l'Université de Renmin de Pékin).

Après le renouvellement de la convention en 2016, l'université a étendu ses spécialités de LEA, info-com et ressources humaines au journalisme, histoire, philosophie et lettres, pour accueillir les étudiants chinois.

"Cet IFC rapporte des moyens financiers à l'Université Paul Valéry, ce n'est pas une vitrine."

Vins & douanes

Autre enjeu de cette visite : la viticulture, la France étant le premier fournisseur de vins en Chine. Stéphane Travert (ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation) fait partie de la délégation, alors même que la France voudrait un accord sur les taxes douanières sur les importations de vins en Chine.

"Les viticulteurs de la circonscription, des Grès de Montpellier au Pic Saint Loup, sont évidement concernés, comme tous les autres", indique-t-on encore dans l'entourage de la députée.

Macron veut réinventer les relations avec la Chine

Le président Emmanuel Macron veut se rendre en Chine une fois par an, afin de "réinventer" les relations avec la deuxième puissance mondiale. Dans son discours cadre, prononcé à Xi'An ce 8 janvier, il a affirmé le retour de l'Europe sur la scène internationale et plaidé pour une "année franco-chinoise de la transition écologique".

Un discours prononcé depuis le lieu de départ des routes de la soie, symbolique de sa volonté de bâtir de nouvelles "routes de l'intelligence" dans un "esprit de réciprocité" avec le géant asiatique.

La Chine attire, de longue date, les entreprises de l'ex-LR. La Métropole de Montpellier, jumelée avec Chengdu, y a récemment conduit une mission économique avec plusieurs entreprises du secteur.

Retrouvez le portrait de Coralie Dubost dans notre numéro 174, d'Objectif Languedoc-Roussillon.