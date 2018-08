Hérault : 150 maires sur 343 ne se représenteraient pas

Sollicitée par La Tribune-Objectif, l'Association des maires de France dans l'Hérault (AMF 34) indique que, selon les décomptes réalisés au cours de ses dernières réunions en commission départementale, le nombre de maires déclarant ne pas vouloir se représenter est en hausse sensible. Alors que le turn-over est en moyenne de 100 maires à chaque élection, ce chiffre serait en augmentation de 50 % pour les municipales de 2020 : ainsi, au moins 150 des 343 maires que compte l'Hérault choisiraient de ne pas solliciter de nouveau mandat.

Parmi les motifs le plus souvent invoqués figurent des difficultés financières grandissantes, des "tracasseries administratives en perpétuelle évolution", ou encore, plus globalement, un surcroît de responsabilités à assumer "mais de moins en moins de compétences".

En particulier, les maires se plaignent d'"un contrôle de plus en plus tatillon des services de l'État", aggravé par le fait que la"réduction drastique" du nombre d'agents ne leur permettrait plus de faire de l'accompagnement d'élus sur le terrain.

"Le maire a l'impression qu'il est en permanence dans une course de haies", résume Christian Bilhac, président de l'AMF 34 et maire de Péret.

Si l'Hérault n'a pas connu de démissions importantes de maires au cours des derniers mandats, notamment parce qu'ils sont accompagnés par l'AMF 34 et le Centre de Formation des Maires et des Élus Locaux, le département s'inscrit donc dans une tendance largement avérée en vue des élections municipales de 2020 : selon une étude réalisée par l'AMF au niveau national en août, 50 % des maires ne se représenteront pas, contre une moyenne d'un tiers précédemment.