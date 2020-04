Covid-19 : Jean Castex nommé « Monsieur déconfinement » du gouvernement

Le Premier ministre Édouard Philippe était l'invité de TF1 et de LCI le 2 avril. Il a évoqué de nombreux sujets, dont le déconfinement. Il a annoncé qu'il plaçait les travaux menés sur ce sujet sous l'égide de Jean Castex.

« Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous allons procéder, a-t-il déclaré. J'ai demandé à Jean Castex, un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et qui est redoutable d'efficacité, de coordonner les équipes qui travaillent au sein du ministère de la Santé pour déterminer les différents scenarii possibles. »

Jean Castex, 54 ans, est maire (LR) de Prades (6 150 habitants) depuis 2008 et président de la communauté de communes Conflent Canigó depuis janvier 2009. Conseiller général depuis 2015, il a également été conseiller régional de 2010 à 2015. Le 15 mars dernier, Jean Castex, qui menait la liste de "Divers", a remporté le 1er tour des élections municipales avec 75,72 % des votes.

De la Santé à l'Élysée, jusqu'aux JO

Diplômé de l'IEP de Paris (1986) et ancien élève de l'ENA en 1991 (promotion Victor Hugo), celui qui avait commencé sa carrière à la Cour des comptes a notamment été directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale de 2004 à 2006, avant de prendre les fonctions de directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé de 2006 à 2007, puis au ministère du Travail de 2007 à 2008.

En novembre 2010, il remplace Raymond Soubie au poste de conseiller aux affaires sociales au Cabinet du président de la République française auprès de Nicolas Sarkozy. Il est nommé Secrétaire général adjoint de la présidence de la République en février 2011, fonction qu'il occupe jusqu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, le 15 mai 2012.

En septembre 2017, il est nommé délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, et en avril 2019, il prend la tête de l'Agence nationale du sport.

Un temps pressenti pour prendre la succession de Gérard Collomb à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est finalement Christophe Castaner qui avait été nommé Place Beauvau.