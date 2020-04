« L’État devra s’appuyer sur les seuls élus capables de donner une réponse de proximité : les maires »

Le gouvernement s'apprête à présenter un plan de déconfinement. Que pensez-vous de cette perspective de déconfinement à compter du 11 mai ?

Philippe Saurel : « Le déconfinement, on le décrète quand il y a une perte de vitesse conséquente du virus d'après des tests sérologiques fiables... Avant de parler de déconfinement, il faut pouvoir faire des tests, isoler les malades, donner des masques à tous les individus, afin de passer d'un confinement statique à un confinement mobile, c'est à dire se déplacer en conservant les gestes barrière, en respectant les distanciations sociales, en portant des masques. C'est la seule façon de gérer une crise sanitaire ! Tant qu'on n'a pas tout ça, notamment des masques et des tests, on opte pour une méthode connue : le confinement. C'est symptomatique de la gestion de cette crise : avant le 1e tour, on nous a dit de fermer les écoles car ils étaient des foyers de propagation. Une semaine après, le gouvernement nous demande de les rouvrir pour faire voter les gens. Bilan : les élus paient un fort tribut. Aujourd'hui, on nous demande de les rouvrir pour accueillir les enfants tandis que les bars et les restaurants restent fermés ! Ma position est...