Veolia gagne l’eau et l’assainissement de Nîmes Métropole pour 8 ans

La SAUR perd la DSP eau et assainissement de l'agglomération Nîmes Métropole, au bénéfice de Veolia. (Crédits : Thomas Tedesco)

Après 51 ans de délégation, la Saur perd son plus ancien et plus important contrat d’eau et d’assainissement dans l’Hexagone, au bénéfice de Veolia. Le vote devra être entériné lors du prochain conseil communautaire de Nîmes Métropole.