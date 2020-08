Ce que promet le ministre Alain Griset pour rassurer les TPE-PME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des petites et moyennes entreprises (ancien président de l'Union des entreprises de proximité, U2P) était en visite le 28 août à Montpellier où il a rencontré une quarantaine de chefs d'entreprises de la région. Objet de ce déplacement, à une semaine de la présentation du plan de relance (le 3 septembre) : entendre les réflexions des acteurs économiques sur la nécessaire (et tellement attendue) simplification des procédures administratives.

« L'Etat a montré sa faculté à faciliter les procédures, déclare Alain Griset. Nous voulons nous appuyer sur cette expérience pour la mettre en œuvre dans le quotidien. Il y a des étapes qu'on pourrait annuler pour gagner du temps. »

Il aura martelé à de nombreuses reprises que dans cette crise sanitaire, « l'Etat fait beaucoup ».

« S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de sécurité sociale, pas de retraite, et au final pas d'autoroutes ou d'écoles, etc., lance le ministre, un brin courtisan, aux dirigeants d'entreprises depuis les salons de la préfecture de l'Hérault. C'est l'entreprise qui crée des richesses et elle doit être considérée comme prioritaire. En conséquence, on fait tout pour la sauver. Il faut toutes les chérir car elles sont indispensables, c'est l'une des leçons à tirer de la crise. »

Dispositifs d'aide et code APE

Pourtant, en plein cœur de la crise, certains chefs d'entreprises sont à la peine car pas toujours éligibles à certains dispositifs. Ainsi, dans les secteurs les plus touchés par la crise (culture, sport, tourisme, événementiel), l'Etat prend en charge l'intégralité de l'indemnité versée aux salariés en chômage partiel. Mais Philippe Beille, le dirigeant de Duo Display (Lansargues - 34), dénonce la difficulté qu'il a à...