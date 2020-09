Immobilier : le maire de Montpellier met les points sur les "i"

Le nouveau maire de Montpellier veut retrouver la maîtrise des prix de l'immobilier dans une ville où ils ne cessent d'augmenter, que ce soit à l'achat ou à la location. (Crédits : Christine Caville)

Michaël Delafosse, le nouveau maire de Montpellier et président de la Métropole, ne mâche pas ses mots ni ses idées. Dans une ville où la tension immobilière n’est plus à démontrer, il plante les premiers jalons de sa politique d’aménagement urbain et envoie des messages clairs aux promoteurs immobiliers, tout comme aux bailleurs en matière de loyers.