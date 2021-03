Aménagement commercial : pourquoi la DDTM et la CCI de l’Hérault pactisent

C'est une collaboration inédite qui a été actée le 2 mars entre une chambre de commerce et d'industrie (CCI) et une Direction des Territoires et de la Mer (DDTM). Dans l'Hérault, les deux structures scellent un travail initié en 2018 autour de l'aménagement et le développement commercial des territoires.

Les deux structures sont certes légalement associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme par les collectivités, la DDTM agissant en faveur de l'équilibre des territoires, et la CCI apportant sa connaissance de la situation économique des projets d'implantation dans une zone de chalandise et de leur impact sur le tissu économique.

Mais la convention signée entre elles a vocation à institutionnaliser une approche globale systémique de l'évaluation et de l'analyse des dynamiques en coordonnant un conseil global aux collectivités, notamment dans les dossiers de Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), de foncier économique ou encore de redynamisation du commerce.

Exit les modèles...