La célébration des illustres Molière et Boby Lapointe, investissement de relance culturelle pour Pézenas

A Pézenas, la ville profite déjà d'un terreau culturel fertile. La cité héraultaise affiche un fort dynamisme associatif et culturel, avec dix festivals par an, 130 collectifs artistiques et 250 associations recensées dans cette petite ville de 8.500 habitants.

En 2022, pour fêter les 400 de Molière et les 100 ans de Boby Lapointe, Pézenas veut aussi sortir du marasme économique qui touche le secteur culturel depuis le début de la crise sanitaire. La ville engage donc une programmation ambitieuse qui doit faire de Pézenas l'endroit incontournable pour faire le plein de culture en 2022.

« Nous préparons cette programmation 2022 depuis 18 mois, dans des conditions pas toujours évidentes, mais nous sommes heureux d'annoncer près d'une soixantaine de rendez-vous culturels supplémentaires sur la ville, en plus des 70 prévus habituellement, détaille le maire de Pézenas, Armand Rivière. Nous voulons que nos visiteurs se disent qu'à Pézenas, il y a toujours quelque chose à faire. Une dynamique qui va rejaillir sur tout le territoire intercommunal et sur le collectif d'artistes locaux. C'est un véritable plan de relance culturel que nous proposons. »

Un budget exceptionnel

Et pour ce plan de relance, la ville a déjà engagé un investissement de 400.000 euros et prévoit d'aller jusqu'à un million d'euros. Des dépenses de fonctionnement, mais aussi des investissements destinés à pérenniser la dynamique de 2022.

« Au-delà de cette année exceptionnelle, nous devons prévoir des rénovations de notre patrimoine et des acquisitions foncières pour un projet de long terme plus structurant. Rénover la maison consulaire et les sculptures de Molière et Boby Lapointe sont les premières étapes. Nous devons aussi travailler avec les acteurs privés de la ville pour voir comment nous pouvons faire vivre la légende de nos deux personnages emblématiques. »

Mécénat privé

Et cette légende sera bien vivante en 2022, avec un premier temps fort autour de l'œuvre de Molière dès le week-end du 15 janvier, week-end anniversaire de l'artiste de théâtre. Des festivités qui se poursuivront avec une édition spéciale du Printival, festival hommage à Boby Lapointe, du 15 au 30 avril, un festival Molière du 3 au 12 juin, et des journées du patrimoine exceptionnelles en septembre 2022.

« C'est aussi un travail avec la population et les commerçants, notamment lors des reconstitutions historiques prévues durant lesquelles nous souhaitons qu'ils soient en tenues historiques », poursuit Armand Rivière.

Pour assurer le succès de Pézenas 2022, la ville s'est associée à la Région, mais aussi ouverte pour la première fois à du mécénat privé. Un budget de 100.000 euros est déjà prévu pour déployer une campagne de communication à l'échelon régional.