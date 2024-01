6.022.176 habitants au compteur en Occitanie : ce qu’il faut retenir des dernières évolutions démographiques

Les derniers chiffres officiels de la démographie en Occitanie viennent d'être publiés par l'INSEE : au 1er janvier 2021, la région et ses 13 départements affichaient quelque 6.022.176 habitants. Une augmentation de +0,7% par an, soit 41.300 habitants supplémentaires par an. L'Occitanie passe ainsi au 4e rang des régions les plus peuplées de France derrière l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine qu'elle talonne de près (cette dernière et dépassant les Hauts-de-France pour la première année).

L'Occitanie se place en 3e position des régions françaises (hors Mayotte) où la population augmente le plus rapidement sur cette période, derrière la Guyane (+1,6%) et la Corse (+1%). La courbe démographique a légèrement marqué le pas sur la période étudiée par rapport à la période 2010-2015, une détérioration qui touche toutes les régions, à l'exception de PACA qui maintient son rythme de croissance.

La population de l'Occitanie augmente rapidement sur la période 2015-2021 grâce à un fort excédent migratoire. En revanche, les naissances et les décès s'équilibrent sous l'effet de la baisse de la fécondité et du vieillissement de la population (comme dans le Centre-Val de Loire, la Normandie ou le Grand Est), alors que ce solde naturel était encore positif entre 2010 et 2015. S'il reste excédentaire en Auvergne-Rhône-Alpes, il devient négatif en Nouvelle-Aquitaine.

44% de la population dans la Haute-Garonne et l'Hérault

Sans surprise, deux départements restent attractifs et se distinguent même à l'échelle nationale : la Haute-Garonne et l'Hérault sont, à ex æquo, les départements de France métropolitaine où la population augmente le plus vite entre 2015 et 2021, devant la Gironde et la Loire-Atlantique. La population y croît de 1,2% en moyenne par an, soit quatre fois plus vite que la moyenne nationale. Ce sont d'ailleurs les seuls départements d'Occitanie où le solde naturel reste positif, même s'il est légèrement moins élevé qu'entre 2010 et 2015. La Haute-Garonne et l'Hérault concentrent ainsi 44% de la population régionale en 2021, soit trois points de plus qu'en 2010.

Dans le détail, avec 1.434.367 habitants, la Haute-Garonne est le département le plus peuplé d'Occitanie et le 12e de France, avec une population qui a augmenté de 16.500 habitants chaque année entre 2015 et 2021, porté par un excédent naturel de 0,5% et un excédent migratoire de 0,7% par an. Quant à l'Hérault, le 2e département le plus peuplé d'Occitanie avec 1.201.883 habitants, il a enregistré une croissance de 13.600 habitants supplémentaires par an sur la période, fruit d'un excédent migratoire de +1% par an. Il est le 3e département le plus attractif de France métropolitaine, après la Corse du Sud et les Landes.

Des départements ruraux qui retrouvent de l'attractivité

Dans les 13 départements d'Occitanie, les arrivants sont plus nombreux que les partants entre 2015 et 2021. Une attractivité qui vient compenser la dégradation des soldes naturels, liée à la baisse de la fécondité et au vieillissement de la population.

Ainsi, la population augmente-t-elle dans l'Aude, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales et le Tarn, une hausse dont l'INSEE indique qu'elle est « uniquement due à leur attractivité ». L'excédent migratoire y monte entre 0,6% et 0,8% par an. Entre 2015 et 2021, les Pyrénées-Orientales occupent la 3e place des départements d'Occitanie pour la croissance de population (+0,6% par an) malgré un ralentissement par rapport à la période 2010-2015.

Ailleurs dans la région, la population reste quasiment stable. Dans les départements ruraux de l'Aveyron, du Gers, du Lot et de la Lozère, le déficit du solde naturel est compensé par un excédent migratoire qui se renforce. En revanche, dans le Gard et le Tarn-et-Garonne, c'est le solde naturel qui permet à la population de se maintenir, alors que l'excédent migratoire (+0,4 % par an) se révèle plus faible que lors de la période précédente (+0,6 % par an).

Sur le podium, on trouve ainsi, derrière la Haute-Garonne et l'Hérault, le Gard (756.543 habitants, +0,4% par an), les Pyrénées-Orientales (487.307 habitants, +0,6% par an), le Tarn (393.572 habitants, +0,3% par an), l'Aude (376.028 habitants, +0,4% par an), l'Aveyron (279.649 habitants, +0% par an), le Tarn-et-Garonne (263.377 habitants, +0,5% par an), les Hautes-Pyrénées (230.956 habitants, +0,2% par an), le Gers (192.437 habitants, +0,1% par an), le Lot (174.942 habitants, +0,1% par an), l'Ariège (154.596 habitants, +0,2% par an) et toujours en dernière position la Lozère (76.519 habitants, +0 % par an).

Forte poussée démographique à Montpellier

La région Occitanie compte quatre communes de plus de 100.000 habitants : Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Toulouse et Montpellier figurent parmi les grandes communes de France où la population augmente le plus vite, les deux communes occitanes franchissant respectivement les seuils de 500.000 et 300.000 habitants.

Avec 504.078 habitants, Toulouse est la 4e commune la plus peuplée de France (après Paris, Marseille et Lyon) et la 3e ville où la population augmente le plus rapidement, avec un gain de population de 1,1% par an, ex æquo avec Nantes (derrière Montpellier et Toulon). L'INSEE précise que la ville « conserve un excédent naturel élevé (+0,8% par an) mais l'excédent migratoire baisse par rapport à la période précédente (+0,3 % par an contre +0,5 %) ». Quant à Montpellier, avec 302.454 habitants au 1er janvier 2021, elle reste la 7e commune de France et celle de plus de 100.000 habitants où la population augmente le plus vite entre 2015 et 2021 (+1,4% par an), combinant de forts excédents naturel (+0,7% par an) et migratoire (0,8 % par an).

Ça recule à Nîmes et Perpignan

À l'inverse, la population recule à Nîmes (148.104 habitants, -0,3% par an) et à Perpignan (119.656 habitants, -0,3% par an), respectivement 3e et 4e communes d'Occitanie, en raison d'une « nette dégradation de la composante migratoire » : alors que les migrations résidentielles contribuaient à augmenter la population de +0,6% par an à Nîmes et de +0,4% à Perpignan entre 2010 et 2015, le déficit migratoire a été de -0,6% par an à Nîmes et de -0,5% à Perpignan entre 2015 et 2021. Dans le même temps, le solde naturel s'est affaibli dans les deux communes.

À Béziers (80.341 habitants, +0,9% par an), Montauban (61.919 habitants, +0,5% par an) et Narbonne (56.395 habitants, +0,9% par an), les trois communes d'Occitanie comptant entre 50.000 et 100.0000 habitants, la croissance démographique repose principalement sur un excédent migratoire. Narbonne se distingue par le renforcement de son attractivité : l'excédent migratoire atteint +1,1 % sur la période 2015-2021 contre +0,9 % sur la précédente.

Enfin, la population d'Albi (49.714 habitants, +0,1% par an) est quasiment stable entre 2015 et 2021, tandis que la commune de Carcassonne (46.218 habitants, +0,1% par an) qui perdait des habitants entre 2010 et 2015 en raison de son déficit migratoire, voit sa population se stabiliser entre 2015 et 2021 grâce à des arrivées aussi nombreuses que les départs. Celle de Sète (44.712 habitants, +0,4% par an) continue d'augmenter au même rythme que sur la période précédente.