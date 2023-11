Transformons la France à Montpellier : retrouvez les débats en replay

Quelle stratégie régionale face à la nécessaire décarbonation ? Comment réindustrialiser les territoires en Occitanie ? Comment gagner la vaste bataille des économies d'énergie ? Quels sont les leviers possibles pour préserver les ressources en eau, désormais si précieuses ? Comment accélérer sur l'innovation et sur l'international en misant sur les medtechs et les industries culturelles et créatives, deux secteurs économiques clés de la région Occitanie ?

Des questions qui ont été débattues lors de la matinée « Transformons la France en Occitanie » le 14 novembre 2023 à Montpellier.

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des débats en replay.