Détection de contenus haineux : l’intelligence artificielle trop souvent fantasmée

Les réseaux sociaux et autres plateformes d'expression libre sur le Web permettent aujourd'hui la mise en visibilité d'un spectre large d'opinions sur pléthore de thématiques. Véritables outils de communication et de structuration de communautés, ces plateformes ne cessent de démontrer le rôle de catalyseur qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre de multiples formes d'oppressions, d'inégalités et d'abus qui méritent d'être condamnés (Printemps arabes, mouvements #meetoo, Black live matters, #meeTooInceste).

Ces plateformes permettent par construction - c'est leur essence première - à tout individu ou organisation d'exprimer un point de vue. Celui-ci contribuera très souvent à rendre visible et faire vivre des corpus d'idées plus larges, susceptibles de façonner l'opinion de l'autre sur des sujets potentiellement clivants. La diversité de ces points de vue est cependant à l'image de la diversité des représentations mentales des milliards d'individus qui les expriment (3.6 milliards utilisateurs de ce type de plateformes en 2020 [1]). Elle laisse ainsi place à l'expression de contenus haineux visant à porter préjudice à des groupes d'individus identifiables sur la base de leur origine, genre, religion, orientation sexuelle, handicap... Comment alors éviter de telles publications sans revisiter la nature même de ces plateformes d'expression libre qui, détachées de politiques éditoriales, publient sous couvert d'anonymat des millions d'informations quotidiennement ? La lutte contre la publication de contenus haineux reste plus que jamais un problème ouvert.

L'automatisation cognitive

Les initiatives visant à lutter contre la publication et la prolifération de contenus haineux sont pourtant multiples. La Loi Avia, promulguée en France le 24 juin 2020 pour la lutte contre les contenus haineux sur Internet sur la base de...