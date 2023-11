L’Héraultais Samuel Hervé est le nouveau président du Medef Occitanie

Il est la nouvelle figure du patronat en Occitanie. Le 9 novembre, Samuel Hervé, 52 ans, est élu, à une large majorité, président du Medef Occitanie pour la mandature 2023-2026 (14 Medef territoriaux et 24 branches et fédérations professionnelles).

Samuel Hervé est le dirigeant-fondateur du Groupe AKTE (notamment sous l'enseigne AKTE Services), entreprise spécialisée dans la restauration collective dont le siège est à Vendargues, près de Montpellier, et qui livre quelque 4 millions de repas par an à des établissements du secteur médico-social.

Le dirigeant était seul candidat à la succession de Sophie Garcia, présidente de l'organisation patronale régionale depuis novembre 2018. Elle était alors la première femme présidente d'un bureau régional du syndicat patronal...

Administrateur et ancien président du Medef Hérault Montpellier (entre janvier 2017 et septembre 2021, cédant alors le fauteuil à Jean-Marc Oluski) et membre depuis six ans du bureau du Medef Occitanie, Samuel Hervé connaît bien les enjeux patronaux régionaux. Un communiqué du syndicat patronal indique qu'« il entend amplifier les actions d'influence, d'animation et de développement du réseau initiées en particulier dans ses précédents mandats de vice-président en charge des affaires sociales et de président de la commission des mandats au sein du Medef régional ».

Approche collective et croissance responsable

« Rôdé au dialogue social et aux enjeux du paritarisme, il souhaite impulser avec ses adhérents une dynamique partenariale renouvelée pour peser sur la scène régionale en portant la voix des entreprises auprès des politiques, des institutions et des autres parties prenantes, souligne le Medef Occitanie dans son communiqué. Il entend œuvrer au développement économique de notre territoire avec une approche collective résolument tournée sur une croissance responsable, en adressant notamment les enjeux de responsabilité sociale et environnementale actuels mais aussi les sujets liés aux différentes transitions (RH, numérique, écologique, croissance, financement et international). »

En tant que président du Medef Hérault Montpellier, Samuel Hervé a eu à gérer la crise sanitaire et ses conséquences pour les entreprises du département. Il avait alors loué « les mesures keynésiennes » qui étaient venues soutenir l'économie française à coups de larges perfusions financières. Alors que cette période a contribué à inscrire le télétravail dans les organisations de travail, Samuel Hervé, pressentant les révolutions à venir en matière d'emploi, invitait déjà les entreprises à faire évoluer leurs pratiques managériales en intégrant cette nouvelle donne, à travailler sur leur marque employeur et à « repenser leur relation aux collaborateurs, car la crise a cristallisé certains sujets de management ».

Lire aussi« Il va falloir accepter la "dé-perfusion" ! » (Samuel Hervé, Medef)