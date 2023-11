Rugby : Mohed Altrad recrute Bernard Laporte pour redresser le MHR

Mohed Altrad , le président du club de rugby Montpellier Hérault Rugby (MHR) a annoncé, ce dimanche 19 novembre, la nomination à sa tête de Bernard Laporte, ex-président de la Fédération française de rugby (FFR) et ex-secrétaire d'Etat chargé des Sports (octobre 2007-juin 2009), afin de « sauver le club », lanterne rouge du Top 14 depuis sa défaite samedi face à Perpignan (23-16), son sixième revers en sept rencontres. Dans un communiqué, le club parle d'une « décision stratégique »...

« Bernard, c'est la culture de la gagne, le leadership, l'esprit d'équipe », a justifié Mohed Altrad dans Le Journal du dimanche.

L'ancien sélectionneur du XV de France (2000-2007), 59 ans, est nommé directeur du rugby. Il succède à Philippe Saint-André, lui aussi ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui continuera toutefois « de conseiller la direction générale » du MHR, précise le communiqué.

Condamnations pour corruption

Une nouvelle très commentée car l'arrivée de Bernard Laporte dans le club du président Mohed Altrad intervient moins d'un an après la condamnation commune des deux hommes dans une affaire de corruption active, de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux : à la tête de la FFR jusqu'en janvier 2023, Bernard Laporte avait été poussé à la démission après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis et 75.000 d'amende, le 13 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir noué un "pacte de corruption" avec Mohed Altrad, lié notamment au parrainage du maillot du XV de France. Une décision dont il a fait appel. Lui avait également été signifiée une interdiction d'exercer une fonction en lien avec le rugby pendant deux ans. L'appel étant suspensif, cette interdiction ne s'applique donc pas. Bernard Laporte assure avoir informé « vendredi, par lettre, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique » de son retour au sportif.

Le patron du MHR avait, quant à lui, écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende, d'une interdiction avec sursis de gérer une entreprise et d'une peine complémentaire d'inéligibilité.

« Tout changer »

Bernard Laporte a déclaré au journal Midi Olympique vouloir « tout changer » à Montpellier.

« Avec Mohed, nous avons décidé de tout changer, a déclaré Bernard Laporte. Ma mission sera de l'accompagner, d'accompagner les joueurs mais, dans un premier temps, de constituer un nouveau staff... Je ne serai pas sur le terrain, ce n'est pas moi qui vais entraîner. Je n'ai plus l'âge pour cela, surtout que cela fait plus de huit ans que je ne l'ai pas fait. »

L'ancien sélectionneur du XV de France arrive ainsi avec, dans ses valises, Patrice Collazo, fraîchement débarqué de Brive en qualité de « nouveau manager général en remplacement de Richard Cockerill », mais aussi Vincent Etcheto, qui s'occupera des trois-quarts, ainsi que le duo Christian Labit et Antoine Battut, en charge des avants.

« L'idée, c'est de retrouver très vite la victoire, a déclaré Bernard Laporte. Stabiliser le club dans le haut du tableau. Le MHR n'a pas l'effectif pour être dernier du Top 14! Je serai donc présent tous les jours, près de la pelouse. Je vais aussi rencontrer les joueurs, faire connaissance avec certains... Il faut retrouver un état d'esprit conquérant, de l'enthousiasme, le goût de la victoire. Ne vous inquiétez pas, le MHR va remonter dans le classement. »