Déchets liquides : Nereus investit 1 M€ sur son outil de production

Nereus, située au Pouget (34), a développé une technologie brevetée de tri des déchets liquides : à partir d'effluents non valorisés jusqu'ici, tels que des eaux usées ou des boues de méthanisation, elle permet d'extraire une eau de qualité potable ou d'autres matières réutilisables comme engrais ou pour la production de biogaz. L'entreprise a industrialisé ce procédé en fabricant des machines (extracteurs) destinées aux collectivités en proie au manque d'eau, aux établissements touristiques désireux de réduire leur consommation, etc.

Après l'acquisition, en fin d'année passée, des locaux qu'elle occupe depuis sa création en 2013, Nereus annonce à La Tribune qu'elle déploie une part de cet investissement (1 M€) sur ses capacités de production. La partie atelier sera agrandie de 800 à 1200 m2 selon le permis de construire espéré pour le printemps, tandis que le bureau d'études sera aussi revu à la hausse.

"Nous voulons avoir plus de fluidité dans la production de nos machines, en renforçant notre capacité à les construire et à les manoeuvrer sur place. La mobilisation de l'équipe actuelle nous permettra de produire jusqu'à 40 machines par an, et la mise en place d'une deuxième équipe en deux huit permettrait d'atteindre les 80 machines par an", détaille Emmanuel Trouvé, CEO de Nereus.