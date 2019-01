Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation étend ses relais à l'Hérault

L'objectif de ce partenariat est d'animer un territoire pour détecter et favoriser l'innovation dans l'agriculture et l'agroalimentaire, ont affirmé le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, la CCI Hérault et la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, réunis au Mas de Saporta (Lattes), pour la signature de la convention.

Après l'intégration de la Région Aquitaine en 2012, et de Qualiméditerranée en 2017, après la fusion des Régions, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation développe en effet ses relais territoriaux en Languedoc-Roussillon, sur le modèle des conventions déjà signées dans les département de l'ex-Midi-Pyrénées.

"Nous avons renforcé notre équipe à Montpellier avec une référente locale et un pôle de gestion des adhérents, détaille Vincent Costes, directeur général d'Agri Sud-Ouest Innovation. C'est important de travailler avec les chambres consulaires, et de favoriser le développement d'un écosystème de l'innovation."

Des compétences au service des entreprises

Concrètement, Agri Sud-Ouest Innovation va proposer des animations et ses compétences pour répondre, par l'innovation, aux nouvelles demandes du marchés agroalimentaires et aux enjeux climatiques et numériques.

"Nous avons une équipe de 17 personnes dont des ingénieurs et des chercheurs, pour apporter des solutions et des services aux entreprise", précise Vincent Costes.

Parmi les orientations stratégiques du cluster pour la période 2019-2022, un appel à projets d'1,5 M€ pour les nouveaux outils numériques, la valorisation de la biomasse ou encore les transformations dans la chaîne agricole.

Le label d'Agri Sud-Ouest Innovation renouvelé

Agri Sud-Ouest Innovation devrait faire partie des pôles de compétitivité régionaux qui verront leur labellisation renouvelée par le gouvernement en 2019. Cette sélection de phase IV (période 2019-2022) devrait favoriser les pôles ayant atteint une phase critique, pour des dotations annuelles de 18 M€.

"J'attends la lettre officielle mais nous avons eu des retours positifs. Nous sommes confiants. Le travail de rationalisation a déjà été fait en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine. Le délai d'appel à candidature donné par l'État était court, il fallait être prêt", affirme Vincent Costes.

Le pôle de compétitivité peut labelliser des projets pour l'accès à des financements nationaux. Depuis sa création Agri Sud-Ouest Innovation a labellisé ou agréé 664 projets, pour 788 M€ d'investissements en R&D et 336 M€ de subventions publiques obtenues. Il est le premier pôle agro français.