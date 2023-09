Poseidonshop surfe sur le matériel nautique d’occasion

La rentrée 2023 marque un tournant important pour la startup perpignanaise Cap'tain Chercheur : « Nous mettons en ligne la nouvelle version de notre marketplace pour la rendre accessible au monde entier », se réjouit Vincent Paravey, son fondateur.

Lancée en 2019, la plateforme Poseidonshop.fr est destinée à la revente de matériel de nautisme, sur le modèle d'une autre célèbre plateforme de vente d'occasion, Vinted.

« Le vendeur perçoit, en toute transparence, la totalité du prix qu'il a fixé, et la commission du site, 10% ainsi que les frais de port sont à la charge de l'acheteur », précise Vincent Paravey

Le créneau, c'est la réutilisation de matériels d'occasion issus des fonds de cale, ou de pièces qui finiraient dans les bennes des fabricants, les retours ou les invendus des magasins : « L'idée, c'est de pouvoir valoriser des pièces, au lieu de les jeter, auprès d'un public de plaisanciers au budget parfois serré », revendique Vincent Paravey qui fut, par le passé, responsable d'un magasin d'équipement nautique et se plaisait à chercher des pièces pour ses clients.

Un marché de 4 millions de plaisanciers

L'éventail de l'offre est large, de la voile aux hublots, en passant par le matériel de secours ou les hélices. Un acquéreur peut même déposer une demande ou avoir accès à un catalogue de pièces introuvables. En 2022, la plateforme, Poseidonshop.fr a réalisé un volume d'affaires de 5.000 euros, « mais depuis début 2023, nous en sommes déjà à 150.000 euros », se réjouit son fondateur.

Accompagné par Bpifrance, la Région Occitanie et hébergée à la pépinière d'entreprises de Rivesaltes, l'entrepreneur a réalisé une première levée de fonds de 56.000 euros par l'intermédiaire de la plateforme de financement par royalties We do good et attaque cette année une levée plus ambitieuse, 500.000 euros, pour assurer les deux prochaines années de son développement.

« Nous sommes toujours à la recherche de financement mais nous sommes déjà parvenus à rassembler 100.000 euros », précise-t-il.

L'entreprise compte aujourd'hui cinq salariés. Le nouveau site mis en ligne en cette rentrée doit permettre de passer la vitesse supérieure, en nombre de références et de connexions simultanées, et sera déployé en plusieurs langues pour aborder le marché international. Un marché qui, en France, représente 450.000 bateaux et 4 millions de plaisanciers.