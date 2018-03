Scaleo Medical sur un salon étranger (Crédits : Scaleo Medical)

Scaleo Medical accélère sur l'export et s'attaque aux marchés russes et chinois. Traditionnellement active dans les produits d'hygiène et de soins, la PME prend un virage et veut aller chercher de nouvelles poches de croissance dans la diffusion de dispositifs médicaux à destination des hôpitaux.