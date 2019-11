Sterimed acquiert le groupe EEE et prend pied en Amérique latine

Basée à Amélie-les-Bains-Palalda (66), l'entreprise Sterimed (ex-ArjoWiggins Healthcare) vient de boucler l'acquisition du groupe Especialistas en Esterilizacion y Envase (EEE), basé au Mexique. Ce dernier, qui développe une gamme d'emballages stériles et de solutions de prévention des risques d'infection, dispose de deux usines, de quatre bureaux commerciaux à Mexico, et de cinq établissements secondaires au Panama, au Costa Rica, au Chili, en Colombie et en Argentine.

Le groupe EEE exporte sur tout le continent américain, en plus d'une activité de distributeur des grands fabricants de dispositifs médicaux tels que Anios, Meiko ou Terragene. Pour Sterimed, la densité industrielle d'EEE et ses parts de marché en Amérique du Nord sont une opportunité pour élargir sa gamme de produits, tout en rapprochant l'offre de ses clients (fabricants, hôpitaux), selon Thybaut Hyvernat, président de l'entreprise catalane, spécialiste des packagings médicaux.

"La coopération entre nos deux sociétés date de plusieurs années. Je crois fermement que cette alliance créera beaucoup de valeur pour nos clients, collaborateurs et actionnaires. Le fait que les actionnaires d'EEE aient accepté de...