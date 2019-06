La Maif lance un fonds de transition énergétique et agricole

Marier projets photovoltaïques et agriculture n'est pas toujours l'évidence. Ainsi, parfois, la logique énergétique prend-elle le pas sur l'intérêt agricole des terres.

Depuis six ans, Agrinergie, filiale d'Akuo Energy, tente d'allier ses intérêts d'énergéticien à ceux d'un agriculteur gardois, à Bellegarde. Cette ferme prototype ayant donné des résultats prometteurs en termes de rendement, de réduction d'usage d'insecticide et d'eau, l'énergéticien a décidé de dupliquer le modèle sur d'autres exploitations.

A l'avenir, ce type de projets sera soutenu par le nouveau fonds d'investissement Maif Transition, développé par l'assureur mutualiste. Doté pour l'heure de 50 M€ (400 M€ attendus à terme), il a été lancé officiellement le 6 juin sur l'exploitation agricole de Bellegarde.

« Le fonds Maif Transition a pour ambition de financer dans chacun des départements français, hexagonaux et ultramarins, un projet destiné à l'ensemble des filières agricoles, et de favoriser l'émergence de projets innovants, de méthodes et de savoir-faire en matière de multi-usages du foncier », a annoncé Pascal Demurger, le directeur général de la Maif, lors d'une conférence de presse organisée en présence du ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy le 6 juin.

Ainsi, Maif Transition promet d'acheter le foncier, d'installer un agriculteur bio en lui offrant des conditions de fermage favorables, et de payer Akuo Energy pour la construction de sa centrale, le fonds s'assurant un retour sur investissement par la revente d'électricité.

Juan Martinez, maire (DVG) de Bellegarde, a toutefois affiché sa méfiance face à une telle réalisation.

« Je souhaite que les terres agricoles restent agricoles et non qu'elles soient le prétexte à l'installation de centrales photovoltaïques, a-t-il sèchement lancé devant le ministre, les dirigeants d'Akuo Energy et de la Maif. Des projets comme ceux-ci, j'en reçois chaque semaine. Et j'en renvoie chaque semaine. Peut-être auront-ils plus de chance d'être acceptés en préfecture. »