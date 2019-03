The Babel Community va ouvrir un espace de coliving à Montpellier

Mêler coworking, habitations, espaces de vie et animations. Tel est le concept du coliving, déjà répandu dans les pays anglo-saxons, notamment à Londres ou Amsterdam, et que l'investisseur immobilier marseillais Axis développe en France sous la marque The Babel Community.

Après voir ouvert un premier lieu en septembre 2017 à Marseille (4 000 m2), il annonce l'ouverture, en septembre 2019, d'un deuxième site à Montpellier, en cœur de ville, dans le quartier Antigone.

Selon un communiqué de la marque, « The Babel Community s'adresse autant aux jeunes nomades qui abordent une ville inconnue, qu'aux entrepreneurs et indépendants qui lancent leur activité ».

« Ces espaces émergents s'adressent surtout aux jeunes actifs de 25-35 ans, précise Christina Woonings-Apicella, la directrice marketing du groupe Axis et de The Babel Community. Ils pratiquent volontiers la mobilité professionnelle. Or il est de plus en plus difficile de se loger dans les grandes métropoles. The Babel Community leur propose des logements à louer pour une durée minimum d'un mois, meublés clé en main, le temps d'une période d'essai ou le temps d'appréhender la ville dans laquelle ils arrivent. »

Créer une communauté

Cette nouvelle typologie d'immeuble offre non seulement le logement individuel ou en colocation, mais aussi des espaces de coworking (en plateau partagé ou bureaux fermés), une salle de sport et un restaurant, autant d'espaces partagés ouvert à tout le monde. Le lieu est animé par un happiness officer, qui organise pour la communauté des « events » type Babel-meetup, soirée DJ, marchés de créateurs ou ateliers divers.

« Nous croyons à la force du réseau qui se crée au sein de la communauté », affirme Christina Woonings-Apicella.

15 recrutements en cours

Dans l'immeuble (rénové) de Montpellier, qui ouvrira en septembre 2019, les 4 500 m2 seront divisés en 90 logements, 120 postes de travail en coworking, des salles de réunion, un espace events, une salle de fitness et un restaurant (exploité en propre). Le projet représente un investissement de 12 M€.

Pourquoi Montpellier ? Christina Woonings-Apicella souligne l'aspect « dynamique et attractif de la ville, avec beaucoup de jeunes actifs, pas mal de start-ups et une activité économique dense ».

« Nous démarrons le recrutement pour le staff, soit une quinzaine de personnes », ajoute-t-elle.

Les tarifs sont en cours de définition, et devraient être de l'ordre de 149 € HT par mois en open-space, 350 € en bureau fermé. Un espace de travail pourra aussi se louer à la journée, pour 15 €. « Notre positionnement est aussi de proposer des prestations à des tarifs attractifs, par exemple au restaurant », précise-t-elle.

25 ouvertures à horizon 2025

« Sur le premier site ouvert à Marseille en septembre 2017, le taux d'occupation des logements est de 98 %, et de 78 % sur coworking », souligne Christina Woonings-Apicella.

The Babel Community projette 500 M€ d'investissement dans le coliving, avec l'ouverture de 25 résidences en France et ses premières implantations en Europe à l'horizon 2025.

Parmi les autres sites déjà sécurisés figurent le second site marseillais (T1 2021 - 10 000 m2 sur l'ancien site des Galeries Lafayette, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations), Grenoble (T1 2021), Paris Bercy (T1 2023) et Lille (T1 2023). D'autres projets sont à l'étude à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Aix-en-Provence, Nice ou Strasbourg.