WePub crée une solution d'affichage numérique dynamique

La start-up WePub développe une solution de communication digitale permettant de planifier et de transmettre de l'information sur une multitude de supports (écrans, tablettes, réseaux sociaux, totems, etc.). Elle se compose d'une plate-forme numérique pour gérer l'ensemble de ces signaux, et d'un player au format Micro-PC pour connecter les écrans.

Cofondée par Gédéon Ruas, la start-up, accompagnée par le BIC Montpellier et le programme d'accélération collaboratif Start2You, compte déjà une soixantaine d'utilisateurs et veut booster son développement commercial. Retrouvez notre vidéo sur WePub (réalisation : Pixilone) ci-dessous.