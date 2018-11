La fintech Nepting signe un doublé SNCF/PMU

(Crédits : Nepting)

Le Montpelliérain Nepting, spécialiste des solutions de paiement multicanal, vient de signer deux grands comptes, avec la SNCF et le PMU, en l'espace d'un an. La PME aura déployé ses outils sur plus de 50 000 points d'acceptation en 2018, en forte accélération sur le retail.