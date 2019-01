Emmanuel Macron sera en déplacement, le 18 janvier, dans le Lot (Crédits : BENOIT TESSIER)

Dans le cadre du grand débat national qui s'ouvre le 15 janvier et de la tournée des maires qu'il entreprend à cette occasion, Emmanuel Macron se déplacera en Occitanie, le 18 janvier, à Souillac dans le Lot. Comment la présidente de Région et les présidents des Métropoles de Montpellier et Toulouse se positionnent-ils en vue de cette consultation ?