La Métropole de Montpellier dégaine la phase 3 de son plan de soutien (18 M€)

Aux côtés d'André Deljarry, président de la CCI de l'Hérault, et de Christian Poujol, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault, Philippe Saurel, président de la Métropole de Montpellier et maire de la ville, a dévoilé une 3e phase du plan d'actions de soutien aux acteurs économiques avec pour objectif de "défendre l'emploi et relancer l'attractivité du territoire".

Cette phase 3 prévoit un investissement de 18 M€, plus spécifiquement à destination des commerçants, des artisans et des acteurs du tourisme. Une série de mesures qui vient s'ajouter aux 50 M€ déjà engagés pendant le confinement.

Exonération et aides à la reprise

Avec la réouverture des bars et des restaurants le 2 juin, la ville de Montpellier reconduit l'exonération des droits d'occupation sur l'année 2020 (la ville donnait déjà un trimestre gratuit lors de la phase 2) pour les terrasses et les étalages, soit un coût d'1,2 M€. Un formulaire de demande d'élargissement pour les terrasses est également à retrouver en ligne.

De même, la municipalité soutien les commerçants des halles et marchés, avec une exonération des droits d'étalage (soit 360 000 €), et la mise en place de mesures barrières (marquage au sol, gel hydroalcoolique), pour un coût total d'1 M€ en 2020.

Du côté de la Métropole, la phase 3 de ces mesures de soutien voit la reconduction de la prise en charge des loyers professionnels du mois de mai, pour les entreprises hébergées dans le patrimoine communautaire (hôtels d'entreprises, incubateur, commerces et logements sociaux), pour un coût de 5 M€.

Accompagnement financier des entreprises

La Métropole se dit intéressée par la possibilité offerte par le plan tourisme gouvernemental, de réduire les cotisations foncières des entreprises (CFE) du secteur du tourisme. Un abattement des ⅔ de cette cotisation coûterait 3 M€ à la Métropole.

"Nous attendons désormais les décrets d'application", a précisé Philippe Saurel.

Autres mesures-phares pour le tourisme : un budget d'1,3 M€ pour l'Office de tourisme métropolitain et un doublement du fonds d'aide au congrès (400 000 €).

Enfin, la Métropole de Montpellier participera au fonds d'aide "L'Occal", mis en place par la Région (1 M€).

Parking gratuit et places pour les vélos

En collaboration avec les chambres consulaires, la ville et la Métropole annoncent également des mesures spécifiques pour soutenir les...