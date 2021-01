Rénovation urbaine : quel projet derrière les 53 millions d’euros pour le centre-ville de Lunel ?

« Réouverture des maisons closes : Lunel OSE ! ». C'est avec humour et décalage que la ville de Lunel, dans l'Hérault, lance le 21 janvier, un plan de communication qui s'inscrit dans le projet phare de revitalisation du centre-ville historique.

« Ce projet, nous l'avons baptisé MétamorphOse en référence bien sûr à l'audace d'entreprendre mais aussi à son acronyme, "Ouvrir Sur l'Extérieur". De par son positionnement entre deux métropoles, son environnement naturel et ses structures - pôle Santé, pôle d'échange multimodal, etc. -, Lunel a un fort potentiel, souligne Pierre Soujol, maire (DVD) de Lunel et président de la Communauté de communes du Pays de Lunel (CCPL) depuis juin dernier. Mais sans artères fluides, sans réhabilitation de l'habitat dégradé et insalubre, sans la réouverture de commerces, bref sans l'ouverture de toutes ces "maisons closes", le cœur de ville se meurt. Aussi, nous portons avec détermination ce projet de 53 millions d'euros sur dix ans qui va durablement changer l'image de notre ville. »