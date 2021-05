L’écologue du CIRAD Serge Morand, seul Français nommé dans le panel d’experts internationaux "One Health"

La crise sanitaire mondiale du Covid-19 a rebattu les cartes et incité les gouvernements et les grandes organisations internationales oeuvrant sur la santé des personnes et la santé animale à reconsidérer l'approche du risque de pandémie.

Lors du Forum de Paris sur la paix le 12 novembre 2020, les ministres français et allemand des Affaires étrangères et les dirigeants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) avaient proposé de créer un panel d'experts internationaux de haut niveau sur l'approche "One Health" ("une seule santé") dont la mission serait d'éclairer la décision publique afin de mieux prévenir et répondre aux futures crises sanitaires.

C'est chose faite. Le 27 mai, les quatre organisations internationales annoncent la création de ce groupe de 26 experts interdisciplinaires qui conduira ses travaux selon l'approche "One Health", reconnaissant les liens entre la santé des personnes, des animaux et de l'environnement.

Pionnier en socio-écologie de la santé

Serge Morand, écologue de la santé au CNRS, en détachement au CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) en Thaïlande, a été nommé parmi ces 26 experts. Il est le seul expert français de ce panel, choisi pour ses travaux à l'interface de l'environnement, de la biodiversité, de la santé animale et humaine.

Le CIRAD, à Montpellier, indique ainsi que « sur les dix dernières années, il a coordonné une trentaine d'études de terrain en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, aux Philippines, au Vietnam, qui ont donné lieu à plus de 200 publications académiques, ouvrages de synthèse ou de vulgarisation, et aussi de nombreux enseignements. Serge Morand est un pionnier dans le domaine de la socio-écologie de la santé, qui relie les changements environnementaux et d'utilisation des terres, à la biodiversité, la socio-économie, l'écologie évolutive et l'épidémiologie des maladies zoonotiques à l'interface de la santé humaine et de la santé animale. (...) Depuis plusieurs années, il développe une réflexion et des pratiques sur l'éthique de l'engagement individuel et communautaire, ainsi que sur la gouvernance environnementale et sanitaire ».

Éviter l'apparition de nouveaux foyers de maladies

« Je suis heureux d'intégrer ce groupe interdisciplinaire, dont les compétences des membres sont très complémentaires, et de contribuer à des futurs travaux au bénéfice d'une santé partagée », se réjouit Serge Morand.

Les membres du panel se réuniront au moins trois fois par an et produiront des rapports et des recommandations pour conseiller les quatre organisations internationales dans l'élaboration d'un plan d'action mondial de long terme destiné à éviter l'apparition de nouveaux foyers de maladies.