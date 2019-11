Montpellier : la Navette Air France fête ses 3 ans et 1,5 million de passagers

Avec chaque jour dix vols vers Paris-Orly par la Navette, quatre vols vers Paris-Charles de Gaulle et un vers Amsterdam, le groupe Air France-KLM est aujourd'hui le premier opérateur de l'Aéroport Montpellier-Méditerranée (AMM).

Le 8 novembre, Sébastien Guyot, directeur des ventes entreprises et agences France, était à l'aéroport de Montpellier aux côtés d'Emmanuel Brehmer, président d'AMM, pour fêter les trois ans de la Navette et son 1,5 millionième client. Il a profité de l'occasion pour annoncer une augmentation de 5 % de l'offre de sièges de la navette Montpellier-Paris Orly sur la saison hiver 2019-2020.

« Cette réussite de La Navette n'était pas gagnée d'avance, renchérit Emmanuel Brehmer. On a travaillé la ponctualité et la fluidité. Il aura fallu la mobilisation de toutes nos équipes respectives pour rendre possible et profitable l'ouverture de la Navette. »

Si l'offre de places disponibles sur la Navette va augmenter de 5 % cet hiver, Air France assure également de la continuité de son programme à destination de ses deux autres hubs Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam. En tout, ce sont 600 000 sièges qui seront disponibles depuis Montpellier, sur la saison hiver 2019-2020.

« Le nombre de clients a augmenté de 7 % entre janvier et septembre 2019 sur l'ensemble de notre offre locale, précise encore Sébastien Guyot. Et Air France ouvre aussi AMM sur le monde avec des destinations prisées en Amérique du Nord - Montréal, New York, San Francisco et Los Angeles - l'Allemagne et le Royaume-Uni, via Paris-Charles-de-Gaulle et Amsterdam. »