Les acteurs montpelliérains de la blockchain se fédèrent en association

Quatorze spécialistes s'étaient réunis, le 5 février, au Do Tank, espace dédié à l'art et à l'innovation près de la gare Saint-Rock à Montpellier, pour la première AG de Civis Blockchain. L'association veut promouvoir les usages citoyens de cette technologie et des logiciels libres "dans la collecte, la sécurisation, le traitement et la valorisation des données dans le respect des réglementations".

L'initiative fédère des entrepreneurs comme l'ancienne équipe de ChainOrchestra, mais aussi Chain Hero, Play it Open, Openwood ou TecRD, et des spécialistes comme Géraldine Mauduit (référente Fintech de la French Tech et consultante et trésorière de Civis Blockchain), Sajida Zouarhi (auteur d'une thèse sur la blockchain, sélectionnée à l'Orange Lab), ou encore Aurélie Baylet (doctorante en droit de l'Université de Montpellier et consultante blockchain et régulations).

"Montpellier est le deuxième écosystème après Paris et le premier sur la smart city, assure Géraldine Mauduit qui pilote également la zone blockchain du salon IoT Cloud Data à Paris. Ce n'est pas la seule association en France, mais la première sur l'usage citoyen, la démocratie participative et l'orientation smart city."

Une SCIC autour de la blockchain

Civis Blockchain est un premier pas vers la création d'une SCIC, un véhicule juridique pour fédérer les acteurs, des grands comptes aux utilisateurs, en passant par les start-ups du secteur. C'est une initiative inédite pour répondre au mieux aux appels d'offre et enjeux autour de projets blockchain.

"C'est un format juridique décentralisé et participatif, qui se rapproche du mode de gouvernance voulu par la blockchain, souligne Nicolas Merle, le président de Civis Blockchain. On pense souvent la blockchain au travers de la crypto-monnaie, mais nous avons une vision plus large orientée sur les usages et l'implication sociétale de cette technologie."

Civis Blockchain prépare un livre blanc sur la construction d'un projet blockchain en SCIC.

La blockchain est l'un des thèmes majeurs de la 3e édition du Lab'Objectif, organisé par Objectif Languedoc-Roussillon le 22 mars à l'Espace Dièze de Montpellier. Renseignements et inscriptions sur ce lien.