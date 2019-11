Œnologie : année record pour le groupe ICV

Le groupe ICV (Institut coopératif du vin), spécialisé dans le conseil et l'analyse œnologique, a réalisé pour cet exercice un chiffre d'affaires record : 18,4 M€ contre 16,5 M€ l'an dernier.

« C'est un record historique, se réjouit Olivier Merrien, directeur général d'ICV. Ce bon résultat est en partie lié au volume de la récolte viticole qui, en 2018 et sur notre zone, a progressé de 18 % par rapport à 2017, récolte historiquement faible. Mais cette progression est également liée à la conquête de nouveaux clients via le développement de nos activités conseil viticole et formation. »