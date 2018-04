Comment Quantum Surgical innove sur le traitement du cancer du foie

Depuis l'aventure Medtech, il a fait l'objet de multiples articles de presse et est devenu l'un des ambassadeurs les plus emblématiques de la place montpelliéraine. Bertin Nahum, ex-fondateur de MedTech, rachetée à l'été 2016 par l'Américain Zimmer Biomet, s'est lancé début 2017 dans un nouveau challenge entrepreneurial et est revenu sur le devant de la scène avec sa nouvelle entreprise, Quantum Surgical.

Les locaux de Quantum Surgical, érigés à deux pas des bureaux de MedTech au Millénaire, à Montpellier, étaient inaugurés le 10 avril, en présence du préfet de l'Hérault, Pierre Pouëssel, et de la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole en charge du développement économique, Chantal Marion.

« La santé est un capital qu'il faut faire prospérer, souligne Pierre Pouëssel, visiblement admiratif de l'entrepreneur montpelliérain. En janvier 2017, nous avons conclu un pacte métropolitain avec Philippe Saurel, "Montpellier, capital santé". C'est l'amorçage d'une démarche au long cours. Il faut valoriser ce qui fait l'excellence de Montpellier, l'e-santé, dont vous êtes un des fleurons. Vous êtes une des figures emblématiques d'un monde nouveau ! »

Traiter le cancer du foie

S'il continue d'explorer le potentiel de la robotique chirurgicale mini-invasive, Bertin Nahum s'inscrit, avec Quantum Surgical, sur un autre domaine que ceux explorées par les robots médicaux de MedTech : les traitements du cancer, notamment celui du foie.

« On compte 8 000 nouveaux patients par an en France, et 800 000 dans le monde dont 50 % en Chine, précise le P-dg le 10 avril, lors de l'inauguration. C'est le 6e cancer le plus répandu au monde et le 2e le plus mortel...

La solution innovante proposée par Quantum Surgical vient comme une alternative aux traitements actuels : l'oncologie médicale (chimiothérapie), la radiothérapie, et la chirurgie sur l'organe atteint. L'outil ne se résumera pas à un robot mais proposera une plate-forme numérique dotée d'un logiciel d'aide à la décision et de réalité virtuelle.

« Il s'agira d'oncologie interventionnelle en traitement percutané, c'est-à-dire une chirurgie moins invasive, avec des effets secondaires limités, explique Bertin Nahum. Par l'assistance, notre outil permettra à un plus grand nombre de patients d'accéder aux nouveaux traitements que pour le moment, peu de praticiens maîtrisent. Cela suscite de grands espoirs... »

Une 1e levée de fonds en 2018

Le produit de Quantum Surgical en est encore au stade du prototype, nécessitant une R&D relativement longue. La mise sur le marché ne devrait pas intervenir avant 2020 ou 2021.

L'entreprise est accompagné par bpifrance via une aide à l'innovation de 400 000 €, et le dirigeant envisage une 1ère levée de fonds de près de 10 M€ dès cette année, afin de financer la R&D.

Dans l'aventure, Bertin Nahum a embarqué ses trois associés de chez MedTech, Lucien Blondel, aujourd'hui responsable de la R&D, Fernand Badano et Sophie Roca. Actuellement constitués d'une vingtaine de salariés, les effectifs de Quantum Surgical devraient être renforcés, courant 2018, d'une quarantaine de nouveaux collaborateurs, au profil d'ingénieurs principalement.

« Et nous accélérerons jusqu'à la mise sur le marché de nos outils », ajoute Bertin Nahum.

L'entreprise est désormais installée dans un bâtiment de 1 400 m2, dont 250 m2 sont loués à l'entreprise Devensys (équipement informatique), et dispose d'un grand plateau encore disponible qui lui permettra d'accueillir ses futurs collaborateurs.