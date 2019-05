Immobilier : Bazimo veut évangéliser les asset et property managers

Bazimo se présente comme la première plate-forme collaborative de pilotage de d'immeubles de bureaux, commerces ou bâtiments logistiques. Créée fin 2016 au sein du BIC de Montpellier, la proptech propose une application qui centralise les données et documents immobiliers (administratifs, techniques, suivi des consommations énergétiques, baux de location, etc.) pour les rendre plus accessibles à tous les intervenants sur la gestion d'un immeuble.

« Nous accompagnons toute la chaîne de gestion d'un immeuble : propriétaire, asset manager (gestionnaires d'actifs immobiliers d'entreprise, NDLR), property manager (gestionnaire immobilier qui pilote la performance des immeubles, NDLR) ou équipes de maintenance, explique Chloé Rayssac, ingénieur dans le bâtiment et cofondatrice de Bazimo avec Christophe Havard et Ludrig Mol. Le principal problème de ce secteur, c'est la qualité de la donnée. Or aujourd'hui, tous les intervenants sur la chaîne de gestion ne disposent pas de toutes les données et informations de leurs actifs. Nous avons donc créé une application qui centralise ces informations pour fluidifier les échanges entre les différents métiers et créer un lien collaboratif, et qui sécurise et analyse ces données. Il s'agit d'optimiser les processus de gestion et de réduire les risques financiers et techniques. »

Absorber du volume

La start-up s'est fait connaître grâce à l'appel à projet « Plan de Transition Numérique du Bâtiment » sur les carnets numériques, dont elle a été lauréate lors du SIMI 2016.

Depuis, elle a commencé à déployer sa solution auprès de clients comme CIIAM (Colliers International Investment & Asset management, gestionnaire d'actifs immobiliers), Telmma (gestion immobilière), ou la foncière Voisin (groupe Atland).

La Région Occitanie vient de lui accorder une subvention de 96 000 € au titre du Contrat Innovation, qui lui permettra de redimensionner sa plate-forme.

« Jusqu'ici, nous n'avions pas la capacité de rentrer des parcs importants car notre système n'était dimensionné pour ça, explique Chloé Rayssac. En début d'année, nous avons recréé un système pouvant absorber du volume, en y ajoutant des fonctionnalités. Ce qui nous permettra cet été de déployer notre solution vers nos premiers clients en masse. »

Du papier-stylo au numérique

Le modèle économique de Bazimo repose sur des abonnements annuels facturés suivant un prix au m2 géré par immeuble. Les asset managers ou property manager sont les principales cibles de Bazimo.

« Notre positionnement est innovant et recherché car les métiers du property management et de l'asset management évoluent très vite, explique la jeune femme. Auparavant, ils étaient réunis au sein d'un seul acteur, l'administrateur de biens. Mais aujourd'hui, ce métier a été découpé en deux : l'asset manager qui ne fait que valorisation financière, et le property manager qui gère la vie de l'immeuble et est souvent écrasé entre les demandes des propriétaires et celles des locataires. Ce sont des métiers qui en sont encore au papier-stylo, qui sont très peu allés sur de l'innovation ! Le secteur n'a pas franchi le pas du numérique et doit encore être évangélisé... »

Outre ces métiers, l'entreprise vise aussi les collectivités « qui ont besoin de connaître leur parc et d'être plus proches de leur gestion » (par exemple la Métropole de Montpellier pour la gestion de ses incubateurs) ainsi que les établissements de santé ou les bailleurs sociaux.

Bazimo emploie aujourd'hui une dizaine de salariés.