Julien Denormandie débloque de 380 millions d’euros d’indemnités gel pour les viticulteurs

Le 30 novembre, Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, est venu inaugurer le SITEVI, le salon international des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive et fruits-légumes, à Montpellier. Il a annoncé une enveloppe de 380 millions d’euros pour indemniser les viticulteurs sinistrés par le gel en avril dernier.